阿奇儂雪糕、多項夯品買1送1！單品美式20杯千元　全家神卡回饋

▲搶攻中秋商機，全家多項夯品買1送1、Let’s Café單品特價。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

搶攻中秋商機，全家便利商店今（12）日一口氣推出4大優惠，除了周末「康康五」延長為5天，持續到9月17日中秋，推出阿奇儂聯名雪糕等多項夯品「買1送1」；還有APP隨買跨店取推出Let’s Café單品美式20杯1000元、私品茶61折起等多組優惠。另外，7-ELEVEN即日起至9月17日霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋等，通通「第2杯半價」。

●全家「康康五」延長，多項夯品買1送1

▲全家康康五自9月13日起一路到9月17日中秋。（圖／業者提供）

全家「康康五」延長加碼！自9月13日起一路到9月17日中秋，多樣商品買1送1起，包含「FamiCollection天然水」、「菊花涼茶」、「阿奇儂✕鮮乳坊聯名白巧戀乳雪糕」等多項夯品都是買1送1，還有麒麟Bar Beer (500ML) 四入145元優惠。

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●「好神保庇卡」張張回饋10%

▲全家「好神保庇卡」幫消費者將零用錢放大，每張回饋10％。（圖／業者提供）

此外全家也推出「好神保庇卡」幫消費者將零用錢放大！9月17日前每張售價500元，保證獲得550元，等於張張回饋10%，買了就現賺。同時，9月13日至9月17日於全家購買指定商品，單筆消費滿688元，再加碼送得意易手抽廚房紙巾兌換券1張。

●「匠土司」優惠

▲烤肉、家庭早餐必備「匠土司家庭號」任2件9折。（圖／業者提供）

烤肉必備食材「匠土司家庭號」也推出優惠，9月14日至9月17日，購買匠土司家庭號，通通「任2件9折」；此外，9月17日前於會員APP「兌點趣」專區，使用全家Fa點2000點，加購匠土司家庭號，即享半價優惠。

▲全家9月14日至9月17日，Let’s Café、私品茶等明星商品享61折起限量優惠。（圖／業者提供）

●Let’s Café、私品茶下殺

全家APP「隨買跨店取」再加碼，9月14日開始一路到9月17日，Let’s Café、私品茶等明星商品享61折起限量優惠！首推「Let’s Café中杯單品美式，20杯1000元」、「中杯單品拿鐵18杯1000元」超值組合 (每會員限購2組，兌換期限至114/03/31)，單品控別錯過。

Let’s Café特濃拿鐵、私品茶則推出55元飲品6杯、65元飲品5杯200元優惠組合 (每會員限購2組，兌換期限至113/10/31)，還可透過APP轉贈或與親友共享。



9月16日當天更有周一限定「Let’s Café單品日」，推出單品咖啡大杯「2杯119元」特價，美式、拿鐵任選，限同品項，全家APP隨買跨店取也同步販售。

▲7-11霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋「第2杯半價」。（圖／業者提供）

●7-11 冰品第2杯半價

另外，7-ELEVEN自9月12日起至9月17日，天天都可至限定門市享「雪淋霜」霜淇淋、思樂冰、酷聖石複合店3OZ冰淇淋及霜淇淋等，通通「第2杯半價」。

更於9月18日起在全台約1500家門市正式推出「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，適用任何口味思樂冰皆可加購。特別推薦搭配9月新品「水蜜桃風味思樂冰」，享有前所未有的視覺與味覺享受。

「拉拉山水蜜桃爆爆珠」限時嚐鮮價只要15元(原價19元)，消費者購買後可自行加入思樂冰中，數量有限，售完為止。

▼7-11思樂冰「第2杯半價」。（圖／業者提供）