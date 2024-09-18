共軍遼寧艦首進鄰接區　日本向中國表達嚴重憂慮

▲海上自衛隊9月17日晚間7時左右，確認共軍遼寧艦與飛彈驅逐艦等共3艦，航行在沖繩外海的東海海域。（示意圖／CFP）

文／中央社東京18日綜合外電報導

日本防衛省表示，中國海軍航空母艦遼寧號等3艘艦艇，今天凌晨在日本沖繩縣與那國島與西表島間航行時，一度進入日本領海外側的鄰接區，日方已透過管道對中國表達嚴重憂慮。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省研判中國意圖提升航艦運用與遠海作戰能力，將持續進行警戒與監視。

防衛省表示，海上自衛隊9月17日晚間7時左右，確認共軍遼寧艦與飛彈驅逐艦等共3艦，航行在沖繩外海的東海海域。

遼寧艦等共艦隨後在今天凌晨經釣魚台列嶼釣魚台（日方稱魚釣島）西方約70公里海域南下，在與那國島與西表島間航行時一度進入日本鄰接區。3艘共艦在離開日本鄰接區後朝太平洋航行。

防衛省表示，這是中國海軍航艦首度在日本鄰接區內航行。

鄰接區是與領海相連的外側海域，在國際法上雖然允許外國船舶航行，但也明定沿岸國可採取必要措施，防止在領海內發生的違法行為。

防衛省表示，共艦這次並未侵入領海，也沒有進行危險行動。

在此之前，中國一架電子偵察機8月下旬曾在長崎縣外海上空首度侵犯日本領空，另外，共軍一艘測量艦也在鹿兒島縣外海一度入侵日本領海。

防衛省鑒於中國軍方日前侵入日本領空等動向，對這次共艦進入日本鄰接區表示「完全無法接受」，已透過外交管道對中國表達嚴重憂慮。（譯者：黃名璽）