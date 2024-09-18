製造爆炸BB Call廠商疑似空殼公司？外媒：沒有實體辦公室

▲ BAC Consulting KFT註冊地址外觀。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器在多地發生爆炸，導致至少12人喪生，約3000人受傷。事後，外媒報導爆炸呼叫器的外觀與台灣廠商金阿波羅公司的產品相似，將金阿波羅捲入風波。然而，金阿波羅公司今日發表聲明，否認與爆炸呼叫器有直接關聯，強調產品設計與製造皆由其匈牙利合作夥伴 BAC Consulting KFT 公司負責。

針對媒體質疑，BAC Consulting KFT 執行長巴索尼–艾齊迪亞科諾接受美國國家廣播公司（NBC News）採訪時表示，她的公司確實與金阿波羅合作，但僅扮演中間人角色，未參與爆炸呼叫器的生產。巴索尼更強調：「我沒生產這款呼叫器，我想你搞錯了。」

根據《路透社》報導指出，知情人士透露，BAC 公司位於布達佩斯郊區，登記的地址是一間桃紅色樓房，其公司僅以簡陋的紙張標註，同一地址同時登記了數間公司，外界質疑其實際運營規模。對此，金阿波羅董事長許清光今日面對媒體追問時，並未回應與 BAC 公司的具體合作細節，僅表示目前無進一步消息可公布。

新北市經發局則回應，金阿波羅公司自1995年成立以來，一直合法經營，專注於通訊設備與電子產品的生產，未曾有任何違規紀錄。