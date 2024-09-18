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快訊／黎巴嫩「對講機再爆炸」　呼叫器案喪禮一聲巨響3死10傷

▲▼BB call爆炸發生在伊朗支持的真主黨組織的葬禮附近。（圖／路透）

▲真主黨組織的葬禮上再發生爆炸。（圖／路透） 

記者鄒鎮宇／綜合報導

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（BB Call）17日發生集體爆炸，造成12死近3000傷，其中兩名死者是兒童。最新消息指出，呼叫器案死者的喪禮上又再次發生爆炸，這次的爆炸物為無線電對講機，目前已知3死10傷。

據悉，黎巴嫩首都貝魯特南郊，於台灣時間18日再次傳出爆炸事件。呼叫器爆炸案的死者喪禮上，許多真主黨成員的無線電對講機發生爆炸，造成該組織多名戰士、親友受傷，目前已知有3人死亡、10多人受傷。

▲▼真主黨成員因BB call爆炸被殺後，發生第二波對講機連環爆炸。（圖／路透）

▲無線對講機爆炸目前造成3死10傷。（圖／路透）

據《路透社》報導，一名安全消息人士表示，真主黨在5個月前購買了一批手持對講機，同時也購買了呼叫器。

黎巴嫩的高級安全資訊人士表示，以色列間諜機構摩薩德在爆炸前的幾個月，就將炸藥安置在呼叫器及對講機中，指控以色列在生產階段修改了設備。

此外，有網友在X社群平台上傳相關照片，顯示爆炸的對講機是日本艾可慕（ICOM）公司生產的。

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