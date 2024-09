快訊／黎巴嫩「對講機再爆炸」　呼叫器案喪禮一聲巨響3死10傷

▲真主黨組織的葬禮上再發生爆炸。(圖/路透)

記者鄒鎮宇/綜合報導

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器(BB Call)17日發生集體爆炸,造成12死近3000傷,其中兩名死者是兒童。最新消息指出,呼叫器案死者的喪禮上又再次發生爆炸,這次的爆炸物為無線電對講機,目前已知3死10傷。

據悉,黎巴嫩首都貝魯特南郊,於台灣時間18日再次傳出爆炸事件。呼叫器爆炸案的死者喪禮上,許多真主黨成員的無線電對講機發生爆炸,造成該組織多名戰士、親友受傷,目前已知有3人死亡、10多人受傷。

▲無線對講機爆炸目前造成3死10傷。(圖/路透)



據《路透社》報導,一名安全消息人士表示,真主黨在5個月前購買了一批手持對講機,同時也購買了呼叫器。

黎巴嫩的高級安全資訊人士表示,以色列間諜機構摩薩德在爆炸前的幾個月,就將炸藥安置在呼叫器及對講機中,指控以色列在生產階段修改了設備。

此外,有網友在X社群平台上傳相關照片,顯示爆炸的對講機是日本艾可慕(ICOM)公司生產的。

Images circulating online purport to show communication devices used by Hezbollah that exploded in Lebanon. pic.twitter.com/xV8tIFGDDh