黎巴嫩呼叫器爆炸　國安人士：境外帳號抹黑台灣，疑北京背後操作

▲黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器17日爆炸釀傷亡，救護車載送傷患抵達醫院。（圖／路透）



文／中央社

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器釀爆炸傷亡，該呼叫器遭指來自台灣金阿波羅公司。國安團隊今天發現，事件發生後，就有多起來自境外的網路認知操作，試圖將該案與台灣連結，這些操作的背後，疑似有北京的影子。

黎巴嫩真主黨戰士和醫護等成員使用的呼叫器在全國多處同時爆炸，至少造成9人喪生，近3000人受傷，路透社分析被毀的呼叫器相關影像指出，呼叫器背面貼紙的格式與台灣呼叫器製造商金阿波羅（Gold Apollo）的產品一致。

品牌商金阿波羅公司今天發表聲明，表示這項產品僅授權商標由地址在匈牙利的公司貼牌生產銷售，鄭重澄清產品絕非在台灣製造。

國安人士今天表示，黎巴嫩於當地時間17日下午4時左右發生這起爆炸案，約為台灣時間晚上9時，隨著相關新聞露出，陸續有媒體報導呼叫器是台灣廠牌，懷疑是以色列在過程中改裝。就在這段期間，發現有心人士來自網路的攻擊，試圖透過網路傳播，惡意將台灣與這起事件連結。

國安人士表示，第一則貼文來自X帳號GUMBY在18日上午6時前發文，先是提及以色列爆炸的呼叫器是台灣金阿波羅公司製造；這項惡意訊息說這些呼叫器是今年4月中旬進口，而當時以色列議會代表團正好訪問台灣，時任總統蔡英文在該團訪問期間承諾「深化」兩國夥伴關係，暗示台灣政府與這起案件有關。

國安人士表示，隨即在不到半小時內的上午6時21分，索馬利亞中國研究智庫X帳號Somali Institute of Chinese Studies接力發文，相較於上一篇的暗示，這一篇直接點名台灣與以色列呼叫器的勾結被「載入史冊」，成為世界上最致命的「半導體間諜活動」和企業破壞活動，惡意指控這是所謂的技術、地緣政治、企業恐怖主義和分離主義的危險交叉點。

國安人士表示，除了常見用來「出口轉內銷」的海外帳號、外文資訊為主的社群X之外，國內也出現同樣情形，18日凌晨2時30分就有批踢踢帳號DONNY以「BB CALL這把真的台灣沒參加嗎」提出質疑，同樣以4月15日「以色列議員訪團見蔡英文：以台合作持續擴大」新聞稿作為起手式，認為「這次遠端爆炸技術假設是跟台灣有關，承認應該也不會怎樣，代表台灣駭客很厲害，不懂大家到底怕啥」。

國安人士查詢後發現，該帳號有發文IP位址不斷移動的異常情形，除了台灣外，還有英國、希臘、土耳其等國家，懷疑該帳號在這次訊息戰扮演在地協力者角色。

國安人士說，據監測，中國社群平台「網易」、「百度」在同日也不斷有諸如「黎巴嫩遭BP機爆炸恐怖襲擊，台灣生產商很可能是以色列幫凶」、「大批尋呼機爆炸，以色列嫌疑最大，外媒質疑台灣和以色列聯繫密切」、「真主黨大量尋呼機同時爆炸 疑似以色列遠程操控，生產源頭竟是台灣」等文章。

國安人士表示，雖然目前還沒有中國官方媒體直接介入，但參與抹黑行列的這些帳號，長期以來發文都是以配合中國政府反西方、反民主，吹捧中國的特色為主，北京的影子呼之欲出。