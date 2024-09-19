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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣DIU已跟美國對口」　顧立雄：聚焦無人機、反制無人機、AI

▲賴清德內閣人事公布，顧立雄出任國防部部長。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

國防部長顧立雄上任後，成立「國防創新單位(Defense Innovation Unit, DIU)」，負責創新概念發展、戰力需求確認、民間技術產能調研等工作。對此，近日他在一場茶敘上表示，主要集中在「無人機」、「反制無人機系統」，以及「AI運用」，他也透露，創新辦公室已跟美國DIU有對口，會進行深度交流。

為了因應戰場變化以及建立強韌嚇阻戰力，顧立雄上任國防部長後，參考美國「國防創新單位(Defense Innovation Unit, DIU)」作法，於今年2月成立「國防創新小組」，負責創新概念評估及引進民間成熟科技，協助提升整體防衛能量。

對此，顧立雄近日在一場內部茶敘中表示，主要集中在三個重點，包括：「無人機」，「反制無人機系統」，然後「AI運用」。他表示，也會有一些跨部會的平台，包括國科會、經濟部、數位部等，大家會結合，深切了解國防部的需求，以及民間量能為何，擴大需求面跟民間產業量能結合，如果民間沒有這樣的量能，就要尋求國外支持。

「事實上，我們的創新辦公室跟美國DIU已經有對口！」顧立雄透露，台美會進行深度交流，以了解相關美國方面，所可以提供的部分，美國方面的科技發展的狀況，來提供我們作為評析。

在未來產業規模的評估上，顧立雄表示，未來除了軍方之外，會考量再打入「國際供應鏈」，如果可以進入國際供應鏈就有機會。他說，首先要先做一些對於國內無人機產業的扶持，這方面國防部有被要求。

顧立雄說，9月底美國商務部會來台灣一趟，會有一定能量，會知道台灣能量有多少，雙方可以產生交流跟合作，就有機會可以導入成為供應鏈的一環，或是共同生產。

顧立雄表示，台灣有一些強項，在晶片跟相關的高端先進科技，特別是現在美國強調要「去紅化」，舉例而言，無人機可以軍民兩用，去紅化之後，各國就可以互相將所長結合在一起。

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