　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍採購3422架「微型無人機」　「攻擊無人機飛彈系統」買976架

▲▼美國海軍陸戰隊提供演習中使用的彈簧刀無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍陸戰隊提供演習中使用的彈簧刀無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

國防部長顧立雄近日在一場內部茶敘中表示，國軍在新式武器裝備籌建方面，範圍很廣，其中在「無人機」方面，「軍用商規無人機」，計畫自113至117年，循國內採購「微型無人機」等6型計3,422架；另自113年至115年，也將另外籌購「攻擊無人機飛彈系統」2型計976架，提升部隊的精準打擊及反裝甲能力。

顧立雄在茶敘中表示，建軍上若以更長遠的眼光，來看前瞻未來科技趨勢，以及聯合作戰需求，國防部除以不對稱原則進行兵力整建；同時，也汲取俄烏戰爭、以哈衝突啟示，以及考量少子化對國軍未來兵力結構影響，將重點放在「無人系統」、「人工智慧」及「先進科技研發運用」，以打造具備防衛韌性的堅強國軍。

在無人機方面，顧立雄表示，這運用在防衛作戰各階段，就可大幅優化部隊戰力；後續導入人工智慧，更可以強化系統整合，加速執行任務的效能。再如於實戰中大放異彩的「第一人稱視角」(FPV)無人機的籌建，也正由軍備局建立「多功能無人機系統」研製案，可有效強化戰場上的偵察、標定及殺傷力。

至於最近在新式武器裝備籌建方面，顧立雄表示，有關「軍用商規無人機」，國防部計畫自113至117年，循國內採購「微型無人機」等6型計3,422架，目前已經決標；另自113年至115年，也將另外籌購「攻擊無人機飛彈系統」2型計976架，提升部隊的精準打擊及反裝甲能力。

顧立雄強調，後續將持續培訓專業操作人員，可以在戰場上執行「視距外摧毀高價值目標」的任務。此外，他也表示，未來無人機的建置到了國軍之後，可以預見的是，編裝會有所改變，準則現在也已經由校準部在實施編撰。

顧立雄坦言，在調整的過程中，確實會需要跟各軍種好好討論，因為以後會有很多偵察型無人機，或是偵打型的無人機進來，會需要討論如何改變。他說，大家都體認到，無人機載具系統引進後，會導致準則要調整，未來如何有效作戰應用，準則要如何編撰，大家都要根據相關準則來使用，他會跟總長一起合作，進行相關編裝訓練、戰術戰法的改變，相信會是一個課題。

ET快訊
飛官今年大批離退潮？　空軍曝現況
黎巴嫩對講機爆炸「威力比BB Call猛」　多地濃煙狂竄畫面
小甜甜認「演藝工作全沒了」！　被控交往車手首回應
床邊女乾屍！　日曆停在2023年11月
快訊／黎巴嫩呼叫器爆炸！　金阿波羅董事長赴國安站調查
快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶
海鯤號明年3月海測、11月交艦　2840億要一次拚過關因有不
快訊／15號颱「蘇力」生成　最新路徑曝
石班瑜離世　49字道別「去另一個世界開錄音棚」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調通殺高雄綠5將！柯志恩細點評實力高低　指潘孟安才是強敵

2026拚高雄市長「蹽落去」！　柯志恩自爆去年已在鼓山買房

美援過期彈藥、發霉防彈衣　軍方：還有重要項目不便細說

藍白退席杯葛「2758號決議不涉台」　時力：親中標籤真的不是別人硬貼

飛官今年有大批離退潮？　空軍澄清：260多位換約、20位不續約

「台灣DIU已跟美國對口」　顧立雄：聚焦無人機、反制無人機、AI

卓榮泰喊話編73億建「打詐生態系」　賴士葆轟：政府才是詐騙集團

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

顧立雄「共軍不斷驗證攻台、抗擊外軍」　反應時間可能不如過去久

海鯤號明年3月海測、11月交艦　2840億要一次拚過關因有不穩因素

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

萌妹甜笑稱生肖「屬爸爸」　他被撩得嫑嫑：親一個♥

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

台東12人吃「蝸牛小米粽」中毒3死！死者到院症狀曝：口鼻全是分泌物

民調通殺高雄綠5將！柯志恩細點評實力高低　指潘孟安才是強敵

2026拚高雄市長「蹽落去」！　柯志恩自爆去年已在鼓山買房

美援過期彈藥、發霉防彈衣　軍方：還有重要項目不便細說

藍白退席杯葛「2758號決議不涉台」　時力：親中標籤真的不是別人硬貼

飛官今年有大批離退潮？　空軍澄清：260多位換約、20位不續約

「台灣DIU已跟美國對口」　顧立雄：聚焦無人機、反制無人機、AI

卓榮泰喊話編73億建「打詐生態系」　賴士葆轟：政府才是詐騙集團

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

顧立雄「共軍不斷驗證攻台、抗擊外軍」　反應時間可能不如過去久

海鯤號明年3月海測、11月交艦　2840億要一次拚過關因有不穩因素

正職薪水比實習生低！　她一問完炸掉：差3000元

全紅嬋生氣了！抱娃躲雨遇狂粉窮追不捨　罕見罵人：別動

民調通殺高雄綠5將！柯志恩細點評實力高低　指潘孟安才是強敵

太平洋盃運動舞蹈錦標賽花蓮登場！180隊競技列國手選拔積分

海灘被外地業者插滿陽傘！大武崙沙灘「墾丁化」　當地人超怒

不學乖！違規被拔車牌竟再購買假車牌上路　南警舉發拖吊法辦！

全家新推卡布奇諾、義式濃縮霜淇淋！聯名陳耀訓推炸彈奶酥麵包

運將找完錢後醉客才討明細...賴車上不走　驚動警察到場

陸北斗衛星網再加入兩顆衛星　30年間完成自主導航系統擺脫依賴

日本新幹線行駛到一半「列車脫鉤分離」！　320乘客目睹離譜過程

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐定型

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

金阿波羅呼叫器「不到中國設廠」原因曝　美方軍情合作

陸取消34項台灣農產品免稅　農業部：損失有限

陸斷台灣農產品免稅　陸委會：不能依賴中共

國安人士：黎巴嫩呼叫器爆炸扯台灣，疑北京認知操作

被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

陸委會證實台塑高階人員在陸被邊控

海基會秋節台商座談　同時邀請大陸、亞洲台商

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

死刑釋憲週五宣判！　洪孟楷喊話大法官：別當撕裂台灣的千古罪人

藍不甩國際挺台決議「會造成緊張關係」　黃捷：選你們當立委要幹嘛？

許姓兄弟蒐集國軍機密「8阿兵哥涉案」　國防部：已偵破共諜

更多熱門

相關新聞

小草酸顧立雄住上億豪宅　鄰居轉手賺800萬「擺脫賠售慘況」

小草酸顧立雄住上億豪宅　鄰居轉手賺800萬「擺脫賠售慘況」

小草酸國防部長顧立雄住上億豪宅，該社區位於北投文林北路，暌違近3年再出現交易，前屋主轉手賺800萬元。但事實上，該豪宅過去屢傳賠售，11筆轉手交易中，就有高達8筆賠錢。

路透：俄製新攻擊無人機　零件與發動機來自中國

路透：俄製新攻擊無人機　零件與發動機來自中國

第14艘自由級濱海戰鬥艦服役

第14艘自由級濱海戰鬥艦服役

幻象飛官獲救空軍慢半拍？　綠：相信都是要傳遞正確訊息

幻象飛官獲救空軍慢半拍？　綠：相信都是要傳遞正確訊息

烏克蘭無人機入侵　莫斯科3機場「被迫關閉」

烏克蘭無人機入侵　莫斯科3機場「被迫關閉」

關鍵字：

無人機國軍裝備計畫顧立雄防衛科技

讀者迴響

熱門新聞

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　網兩派看法

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

超兇女「大巨蛋脫衣」露粉紅胸罩　律師揭內幕

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

台北「最猛鬼樓」成跳樓熱點　宮廟做法事鎮壓

即／闖平交道遭區間車撞飛　男頭變形腦漿溢出亡

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」她曬百萬鑽戒

桌上月餅突「呼叫器式爆炸」！　一家三口嚇壞

嫁94歲病翁！54歲女律師1年後當「收屍隊」奪產

更多

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面