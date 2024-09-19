國軍採購3422架「微型無人機」　「攻擊無人機飛彈系統」買976架

▲美國海軍陸戰隊提供演習中使用的彈簧刀無人機。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

國防部長顧立雄近日在一場內部茶敘中表示，國軍在新式武器裝備籌建方面，範圍很廣，其中在「無人機」方面，「軍用商規無人機」，計畫自113至117年，循國內採購「微型無人機」等6型計3,422架；另自113年至115年，也將另外籌購「攻擊無人機飛彈系統」2型計976架，提升部隊的精準打擊及反裝甲能力。

顧立雄在茶敘中表示，建軍上若以更長遠的眼光，來看前瞻未來科技趨勢，以及聯合作戰需求，國防部除以不對稱原則進行兵力整建；同時，也汲取俄烏戰爭、以哈衝突啟示，以及考量少子化對國軍未來兵力結構影響，將重點放在「無人系統」、「人工智慧」及「先進科技研發運用」，以打造具備防衛韌性的堅強國軍。

在無人機方面，顧立雄表示，這運用在防衛作戰各階段，就可大幅優化部隊戰力；後續導入人工智慧，更可以強化系統整合，加速執行任務的效能。再如於實戰中大放異彩的「第一人稱視角」(FPV)無人機的籌建，也正由軍備局建立「多功能無人機系統」研製案，可有效強化戰場上的偵察、標定及殺傷力。

至於最近在新式武器裝備籌建方面，顧立雄表示，有關「軍用商規無人機」，國防部計畫自113至117年，循國內採購「微型無人機」等6型計3,422架，目前已經決標；另自113年至115年，也將另外籌購「攻擊無人機飛彈系統」2型計976架，提升部隊的精準打擊及反裝甲能力。

顧立雄強調，後續將持續培訓專業操作人員，可以在戰場上執行「視距外摧毀高價值目標」的任務。此外，他也表示，未來無人機的建置到了國軍之後，可以預見的是，編裝會有所改變，準則現在也已經由校準部在實施編撰。

顧立雄坦言，在調整的過程中，確實會需要跟各軍種好好討論，因為以後會有很多偵察型無人機，或是偵打型的無人機進來，會需要討論如何改變。他說，大家都體認到，無人機載具系統引進後，會導致準則要調整，未來如何有效作戰應用，準則要如何編撰，大家都要根據相關準則來使用，他會跟總長一起合作，進行相關編裝訓練、戰術戰法的改變，相信會是一個課題。