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烏克蘭無人機全面入侵！莫斯科3座機場「被迫關閉」　燃毀高層公寓

▲▼烏克蘭針對俄羅斯莫斯科發動大規模無人機襲擊，導致一棟高層公寓住宅起火燃燒。（圖／路透）

▲烏克蘭針對俄羅斯莫斯科發動大規模無人機襲擊，導致一棟高層公寓住宅起火燃燒。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁於2022年2月下令針對烏克蘭發動「特殊軍事行動」，展開全面性的軍事入侵。最近，俄軍9月初再度針對烏克蘭首都基輔、西部城市利沃夫發動空襲，發射飛彈擊中烏克蘭中部波塔瓦軍事學院。為了復仇，烏軍向莫斯科與俄羅斯西部發動有史以來最大規模無人機襲擊，迫使莫斯科主要機場關閉。

根據《路透社》，俄羅斯航空管理局表示，烏克蘭於當地時間10日出動144架無人機襲擊莫斯科與俄羅斯西部，是有史以來規模最大的無人機襲擊，不僅毀壞俄羅斯數十棟房屋，更造成至少1名婦女慘死，迫使首都莫斯科關閉4座主要機場中的其中3座，至於通往莫斯科的一條主要道路也實施部分封閉。

▲▼烏克蘭針對俄羅斯莫斯科發動大規模無人機襲擊，導致一棟高層公寓住宅起火燃燒。（圖／路透）

莫斯科州州長莫羅比奧夫（Andrey Vorobyov）透露，此次烏克蘭所發動的無人機襲擊，破壞了莫斯科州城鎮拉緬斯科耶（Ramenskoye）至少2棟高層公寓大樓，導致公寓著火，一名46歲中年婦女更因此慘死、3人輕重傷，當地43人被疏散到臨時住宿中心。

社群媒體上的影片顯示，火焰從一棟高層樓住宅的窗戶噴了出來，導致拉緬斯科耶數十套公寓被毀。當地居民亞歷山大（Alexander Li）無奈表示，「我望向窗戶，看到一顆火球！窗戶被衝擊波震碎了。」

▲▼烏克蘭針對俄羅斯莫斯科發動大規模無人機襲擊，導致一棟高層公寓住宅起火燃燒。（圖／路透）▲▼烏克蘭針對俄羅斯莫斯科發動大規模無人機襲擊，導致一棟高層公寓住宅起火燃燒。（圖／路透）

俄羅斯國防部表示，有70多架無人機在俄羅斯布良斯克地區（Bryansk）被擊落，另外還有數十架無人機在其他地區被擊落，並無造成人員傷亡或財產損失。

另外，烏克蘭還曾於9月初針對俄羅斯的能源和電力設施動大規模無人機襲擊，7日更擊中位於俄羅斯邊境佛洛尼斯州（Voronezh）的一座火藥庫，導致整晚不斷爆炸，橘紅色的火光照亮夜空。

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