國民黨歡慶130歲生日！全代會11／24桃園登場　預告展現年輕風貌

▲國民黨去年全代會七月登場，今年為結合黨慶因此較晚舉辦。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（18日）主持中常會時宣布，今年的國民黨全國代表大會配合國民黨130周年黨慶，將在11月24日舉辦，地點選在桃園國際會展中心，這是新的會展中心，他們要同時展現國民黨新的一面，走向國際、走向年輕化的國民黨。國民黨文傳會主委李彥秀也預告，今年國民黨有派團的參與美國共和黨與民主黨黨代表大會都非常活潑，因此這次會以黨代表與黨員支持為核心，一起來歡度國民黨130歲生日。

朱立倫指出，11月24日是國民黨130年黨慶，這次全代會選在黨慶這天共同慶賀，國民黨130歲生日快樂，展現國民黨對中華民國、對台灣負責努力成果，從保衛台灣到建設台灣，到民主台灣，到和平台灣，國民黨都是最負責任政黨，現在作為國會最大政黨，作為地方多數執政政黨，希望國會黨團，努力建設台灣成果，一一展現給黨員、民眾看。

朱立倫續指，地點選在桃園國際會展中心，這是新的會展中心，展現國民黨新的一面，走向國際，走年輕化的國民黨，所有籌備工作在秘書長黃健庭帶領下，展現國民黨130歲，團結共同慶賀生日。

李彥秀受訪時也補充，今年是黨代表大會與130周年黨慶結合，這次辦理的方向會跟過去截然不同，今年國民黨有派團的參與美國共和黨與民主黨黨代表大會都非常活潑，因此這次的國民黨代表大會將有跟以往不同的方式，希望以黨代表與黨員支持為核心，一起來歡度國民黨130歲生日。