以色列暗殺手法獵奇！爆炸書籍、塗毒牙膏　AI遙控擊斃伊朗核武之父

▲類似發生爆炸的黎巴嫩真主黨呼叫器（俗稱BB Call）。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

黎巴嫩激進武裝分子「真主黨」為躲避駭客攻擊，決定放棄智慧型手機、改以使用呼叫器（俗稱BB Call）聯繫，今年初更從台灣廠商收購呼叫器，怎料卻於當地時間17日下午集體爆炸，造成至少11人死亡、4000人受傷。不過，若回顧以色列情報當局的暗殺手段，其實相當獵奇且創新，包括爆炸書籍、毒牙膏、遙控機關槍。

根據《每日電訊報》，以色列情報及特殊使命局「摩薩德」（Mossad，情報特務局）於1949年由當時的以色列總理古里昂成立，從事隱蔽行動、暗殺、反恐任務，是以色列建國後的第二年，此後至今70多年來靠著具有獨創性、不尋常的暗殺手法聞名全球，為以色列執行許多大膽的殺戮計畫。

儘管此次黎巴嫩首都貝魯特發生呼叫器爆炸的事件，但以色列至今尚未聲稱對此次襲擊負責，然而該國過去以來擁有薩摩德等特務機關與特種部隊。

▲黎巴嫩真主黨使用的台灣製呼叫器爆炸。（圖／路透）

2012年的紀錄片《封口》（Sealed Lips）曾經提到，以色列曾經於1970年代制定出暗殺「巴格達屠夫」伊拉克前總統海珊（Saddam Hussein）的計畫，因此將一本裝有炸藥的書籍交給海珊，不過偏執且多疑的海珊拒絕親自打開書籍，將該本書籍轉交給底下一名官員，官員打開書籍後慘遭炸死，暗殺計畫宣告失敗。

《紐約時報》記者柏格曼（Ronen Bergman）常駐以色列特拉維夫，他曾於2018年出版書籍〈先發制人：以色列定點暗殺的祕史〉（Rise and Kill First），當中描述以色列摩薩德暗殺小組執行針對巴勒斯坦解放陣線領導人哈達德（Wadie Haddad）的暗殺計畫。

摩薩德暗殺小組曾於1978年潛入哈達德的住處，並在他的牙膏動手腳，裡面含有以色列科學家研發的毒素，據稱哈達德每次刷牙時，毒素便會透過黏膜滲透至他的口腔內，導致哈達德被送往伊拉克的醫院，最後他被送往東德接受治療，其死亡過程緩慢且痛苦，醫院走廊不時能聽聞他淒厲的尖叫聲，10天以後終於死亡。

醫師在哈達德的盥洗包內，發現奪走哈達德性命的可疑牙膏。

摩薩德還涉嫌於2020年執行「伊朗核武之父」法克里札德（Mohsen Fakhrizadeh）的暗殺計畫，據稱專案小組先將作案槍枝拆卸後運至伊朗，並在伊朗重新組裝槍枝，當法克里札德前往伊朗首都德黑蘭附近旅行時，小組埋伏在郊外高速公路，透過衛星以人工智慧（AI）遙控機關槍，精準開槍13發將之擊斃。

▲「伊朗核武之父」法克里札德行經德黑蘭近郊高速公路時，慘遭遙控機關槍開槍射死。（圖／達志影像／美聯社）

另外，杜拜也曾於2010年1月發生暗殺事件，摩薩德命令組成攻擊小隊的特工假扮成網球選手，並持假護照從歐洲飛往阿拉伯聯合大公國的城市，並使用麻痺藥物成功暗殺哈瑪斯武器供應商馬布胡（Mahmoud al- Mabhouh），其屍體後來被飯店工作人員發現。

柏格曼在書中分析，其實摩薩德還有其他許多獵奇的暗殺計畫，不過這些暗殺行動最後並沒有成功，「儘管暗殺行動以失敗收場，卻成功讓摩薩德冷血無情、咄咄逼人的惡名傳遍世界。當震懾的目標與先發制人特定敵對行為的目標同樣重要時，這並非一件壞事。」