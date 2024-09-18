快訊／前解放軍駕艇闖淡水河　曾笑答「不後悔」...一審判8月

記者黃宥寧／台北報導

海防出現破口？台灣短短3個月內，2名中國籍男子輕易偷渡來台，且統一口徑「投奔自由」。今年6月8日有解放軍海軍艦艇長背景的阮芳勇，駕駛快艇從福建漁港出發，悄無聲息直衝淡水河域，更在淡水渡船碼頭爽靠岸，慘遭收押。士林地院今（18）日依違反兩岸人民關係條例判處8月徒刑。

年約60歲阮芳勇趁端午節前夕，駕駛「鴻津牌」快艇從福建漁港出發，悄無聲息直衝淡水河域，更在淡水渡船碼頭爽靠岸，宛如遊客上岸，尤其他長相斯文配戴一副眼鏡，身穿短襯衫配西裝褲，既整齊又乾淨，與一般狼狽偷渡客截然不同。他聲稱，曾發布不利中共言論，被陸官方鎖定，導致被限制出境，故起了偷渡念頭。

士林地檢署國安專組檢察官深入追查後，發現阮男是個人因素偷渡來台，詳盡調查，尚查無涉及其他軍事或國安等犯罪情事，8月14日依違反《入出國及移民法》未經許可入國罪起訴。媒體曾問他「會不會後悔來台灣？」，阮微笑回應「不會」。

▲陸籍男子阮芳勇駕駛快艇偷渡來台。（合成圖／記者黃宥寧攝）

士林地院本月10日開庭審理時，阮男坦承犯行說，當時他明確告知交通船黃姓船員，稱自己來自大陸，想要自首，並請求協助報警，但船員卻未提及他主動要求報警的部分，反而指稱他試圖逃逸。他澄清，當時船隻不慎擦撞，是因為想要調整航行角度，他無意逃跑，「我在來台以前就想好，抵達時會原地不動自首」。

至於審判長疑惑，阮在大陸經濟狀況不錯，為何有動機來台？阮回答，因為共產黨統治大陸，長期以來社會主義制度不斷給人民帶來苦難，就跟監獄一樣沒有任何自由，他出來就是為了推翻獨裁專制政權，「我知道台灣沒政治庇護，在法律上留下來有一定障礙，相信民主容得下我。」

最後阮男當庭呈交一份親手繪製的「福建沿海軍事部署情資」，懇請法官將該資料轉交給國安局，對他從輕量刑。

