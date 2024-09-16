菲海警撤離仙賓礁現場畫面曝　返航靠岸船員打點滴躺擔架送醫

▲菲律賓9701號海警船駛離仙賓礁。（圖／翻攝玉淵譚天）

記者魏有德／綜合報導

菲律賓海警9701號船4月17日進入仙賓礁潟湖後，便滯留在附近一帶，成為與大陸之間在南海上的另一個衝突摩擦地。經過5個月，9701號船在補給困難及菲國外長赴北京商談等內外部條件不利的情況下，於14日下午駛離返回菲國港口。根據菲媒釋出的影片顯示，該海警船抵港時，部分船員身體狀況欠佳，甚至需要躺擔架打點滴離船送醫。

▲菲海警船附近有大陸海警船環伺戒備。（圖／翻攝玉淵譚天）

《澎湃新聞》報導，綜合《路透社》與新加坡《聯合早報》消息，菲律賓國家海事委員會主席貝爾薩明在聲明中稱，「部署期間該船隻遇到較大艦隊包圍。」不過，貝爾薩明還指，船隻返回是為了滿足船員的醫療需求，以及對船隻進行維修。

大陸官方政經公眾號「玉淵譚天」事後公佈數張9701號駛離仙賓礁的照片，照片顯示，9701號艦船體有一處明顯破損，用黃色的「補丁」貼住，在大陸5303號海警船及其餘船艦的跟監下，駛離該區域。

▲菲海警船上的「補丁」。（圖／翻攝GMA）

至於菲律賓媒體《GMA》新聞則是釋出9701號船艦返抵港口的畫面，該媒體也清楚拍下「黃色補丁」，同時，船體也有部分水管等設備損壞，數名船員在外界協助下，躺在擔架上打著點滴被送上救護車。

▲菲國船員送醫。（圖／翻攝GMA）

中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒分析指，菲律賓9701號船在仙賓礁錨泊150天，該船的油料及船上人員生活物資已經無法保障，船隻本身也需要維修，「中方表達了非常明確的立場，撤船撤人，恢復仙賓礁無人無設施狀態，這在一定程度上也使得菲律賓試圖繼續存在，死磨硬泡的幻想破滅。」