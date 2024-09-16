陸艇偷渡管碧玲竟稱「無人為疏失」　國民黨團轟：那是誰的錯？

▲林思銘轟管碧玲「治國別靠一張嘴」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國偷渡客王旭坤駕駛橡皮快艇直闖新北市海域，再度引發國土安全門戶洞開疑慮，海委會主委管碧玲神隱一天後，才在臉書發文表示，海巡並無人為疏失，但國家海防確實需大幅提升。國民黨團書記長林思銘今（16日）對此痛批，沒有人為疏失，那到底是誰的錯？治國不是靠一張嘴及推諉，管碧玲別只會臉書發文，要拿出決策及做法，告訴國人未來如何提升海岸巡防、保衛國土安全的能力才是重點。

林思銘指出，3個月內接連兩艘中國小艇進來，海巡沒有發覺，海防門戶大開，管碧玲稱沒有人為疏失，是情監偵系統與無人機系統要升級與部署，但這個問題是現在才發生嗎？偵測不到小艇的問題等，過去在野都有提出討論，民進黨執政根本是怠惰輕忽，沒有去採購先進的偵測設備及海巡艦艇，提升海岸防衛的能力，過去都沒做好，現在才在放馬後砲。

林思銘認為，這個政府可以說已經施政到非常無能的地步，不禁要問若以後再發生類似事件，管碧玲要如何面對國人？如何面對國安這麼大的漏洞，國家安全到底有沒有信心來防衛。

林思銘強調，治國不是只靠一張嘴及推諉，只會在臉書表示意見挺海巡弟兄，管碧玲請真正要拿出決策及做法，告訴國人未來如何提升海岸巡防、保衛國土安全的能力才是重點。