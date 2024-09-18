　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸人來台旅遊3次「淪陷了」！親吐超強後勁：這就是台灣的好

▲饒河夜市，排隊名店人潮，福州世祖胡椒餅、爆漿雞腿捲、冰火菠蘿包、馬告香腸、手作大腸圈、上海鐵鍋生煎包▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台灣有許多知名的景點，每年都會吸引大量遊客來台。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台灣有許多觀光景點及旅遊資源，每年都能吸引許多遊客到訪。對此，一名曾來台旅遊3次的大陸網友在社群軟體上拋出問題，討論「台灣究竟有什麼好的」，貼文曝光後立即引起大量共鳴，而他也坦言，台灣的好在於「讓人不知不覺間淪陷」。

這名大陸網友在「小紅書」上發文，討論台灣的優點，實在不曉得是什麼原因，讓他一寫再寫。網友點出，台灣的山川壯麗，比不過大陸的大江大河，都市繁華也比不上香港的燈紅酒綠，小巧精緻則比不過日本的雅緻細膩，流行時尚也比不過韓國的前衛潮流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黃色小鴨,霍夫曼。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣有許多知名的景點，每年都會吸引大量遊客來台。（示意圖／ETtoday資料照）

此外，這名網友認為，台灣的建築老舊，缺乏美感與整體規劃，就連路上都難找到行人專用道，只能與機車的嘈雜聲並行，且騎樓高低不平，若不專心走路，可能會被絆倒，且還會有機車擋在騎樓，就連台灣人都說台灣是「行人地獄」。

不過，網友說，台灣就像有個強大的後勁，沒來之前日思夜想，來過以後則念念不忘，無論是誠品書局凌晨營業時發出的微光，或是陌生人指路後的微微欠身鞠躬，又或者早餐店阿姨煎蛋時，在煎台上發出鍋鏟碰撞聲等等。

▲▼大陸網友分享愛上台灣的原因。（圖／翻攝小紅書）

▲大陸網友分享愛上台灣的原因。（圖／翻攝小紅書）

網友最後總結，台灣的美「不在於一眼萬年的驚艷」，而是讓人不知不覺之間淪陷，讓人離開以後還想再回來，「這裡的美，藏在街角巷尾，藏在人與人之間的微笑與問候，藏在每一個平凡日裡的溫暖瞬間。我想這就是台灣最大的好。」

貼文引起討論後，不少人深有同感，對此回應，「我超愛台灣，真的很想在那裡定居工作生活」、「怎麼辦？好想去，如果只有5天時間，最應該去哪裡」、「去過的人都懂，全世界我最愛的地方。」

ET快訊
想變更勇猛！　醫實測「嗑半桶蚵仔」後悔：都快跑出來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最近常懷疑人生？占星師揭「土星合月」影響　這2月台灣須戒慎恐懼

直播露點數卡序號！網紅「1000元秒遭盜領」怒報警：一定抓到你

陸人來台旅遊3次「淪陷了」！親吐超強後勁：這就是台灣的好

你是飯派還麵派？醫揭「澱粉之王」是它　想減肥選這種

烤肉意外屢見不鮮！勿忽視潛在風險　5守則3指南平安健康過秋節

6歲童上廁所「馬桶都是血」！沒吃壞肚子...醫診斷竟是罕見疾病

煮晚餐被嫌菜都差不多！她亮出「收容人菜單」要照著做　萬人歪樓

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

明明下班了卻被標記！一票有感「不會點開來看」　她給4字建議

大巨蛋露超胸內衣「女球迷IG被神出」！大尺度模特　擁8萬粉絲

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

彰化超商傳猝死！男躺店內沙發　休假消防員驚覺「已出現屍斑」

台灣人波蘭街頭扯鈴炫技　教喊「水啦」全場台味應援

路口車禍「騎士分心看一眼」…下秒猛撞前方砂石車！頭顱破裂不治

羅志祥開唱出包「被喊退票」　他笑嗆觀眾：下不下流啊！

最近常懷疑人生？占星師揭「土星合月」影響　這2月台灣須戒慎恐懼

直播露點數卡序號！網紅「1000元秒遭盜領」怒報警：一定抓到你

陸人來台旅遊3次「淪陷了」！親吐超強後勁：這就是台灣的好

你是飯派還麵派？醫揭「澱粉之王」是它　想減肥選這種

烤肉意外屢見不鮮！勿忽視潛在風險　5守則3指南平安健康過秋節

6歲童上廁所「馬桶都是血」！沒吃壞肚子...醫診斷竟是罕見疾病

煮晚餐被嫌菜都差不多！她亮出「收容人菜單」要照著做　萬人歪樓

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

明明下班了卻被標記！一票有感「不會點開來看」　她給4字建議

大巨蛋露超胸內衣「女球迷IG被神出」！大尺度模特　擁8萬粉絲

最近常懷疑人生？占星師揭「土星合月」影響　這2月台灣須戒慎恐懼

偏鄉牙科醫療困境！居民竟只能求助密醫

直播露點數卡序號！網紅「1000元秒遭盜領」怒報警：一定抓到你

陸人來台旅遊3次「淪陷了」！親吐超強後勁：這就是台灣的好

新研究曝：「超級細菌」2050年恐致近4000萬人死亡

宜蘭20萬巨無霸「水上月亮」被強風吹破　廠商急帶回搶救

羅技2024新品搶先看！PRO系列滑鼠大升級　G915極薄2.3cm登場

顏振發與全美戲院暫停合作　股東聯合聲明盼撤換負責人

愛買新竹店真的要關了！門口掛「全面大出清」布條　在地人感傷

快訊／黎巴嫩「BB Call」全國集體爆炸！至少8死、近3000人傷

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

火速更新 iOS 18！　果粉遇「2狀況」傻了

「大巨蛋觀眾席」脫衣女球迷　IG被神出！大尺度模特

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

醫揭「澱粉之王」　想減肥選這種

阿公烈日下「用雙手過馬路」　暖男公主抱

全台防大雷雨！　連下2天時間曝

補助最多340萬　雙北市政府出手解決老公寓「無電梯」問題

6歲童上廁所「馬桶都是血」　醫診斷竟是罕見疾病

下班了卻被標記！一票有感「不會點開看」

陸人來台旅遊3次淪陷了　親吐超強後勁

更多熱門

相關新聞

拜登政府16度對台軍售　總統府：應對中共常態化灰色地帶侵擾

拜登政府16度對台軍售　總統府：應對中共常態化灰色地帶侵擾

美國政府於美東時間16日，就2億2,800萬美元（約72億新台幣）的空軍「開放式零附件修理回運」對台軍售案，正式進行「知會國會」程序。對此，總統府發言人郭雅慧17日表示，本次軍售是拜登政府自2021年上任以來第16度對台軍售，展現美國政府對台海和平穩定的重視，此次同意供售之航材零附件修理回運，有助於維持我空軍各型機裝備戰備及妥善，以應對中共常態化灰色地帶侵擾。

「新新併」首關！新光金紀念品領至10/3　44萬委託書徵求起跑

「新新併」首關！新光金紀念品領至10/3　44萬委託書徵求起跑

「中秋滿月＋超級月亮」60年一遇 陸十大賞月勝地一次看

「中秋滿月＋超級月亮」60年一遇 陸十大賞月勝地一次看

蘇力颱風估下午生成　專家：周五前後還有熱帶擾動接近

蘇力颱風估下午生成　專家：周五前後還有熱帶擾動接近

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

關鍵字：

台灣大陸旅遊淪陷

讀者迴響

熱門新聞

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！至少8死、近3000傷

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

即／警專生中秋買春拉K慘遭痛毆

孫綻認想婚　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

烏男「鞭炮放下體引爆」　差點害死老婆

火速更新 iOS 18！　果粉遇「2狀況」傻了

「大巨蛋觀眾席」脫衣女球迷　IG被神出！大尺度模特

嘉義男剛出獄　動手性侵室友伴侶

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

即／警專生中秋假期買春+白嫖　

中壢萬人封街烤肉歡慶中秋！震撼畫面曝

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面