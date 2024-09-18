陸人來台旅遊3次「淪陷了」！親吐超強後勁：這就是台灣的好

▲台灣有許多知名的景點，每年都會吸引大量遊客來台。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台灣有許多觀光景點及旅遊資源，每年都能吸引許多遊客到訪。對此，一名曾來台旅遊3次的大陸網友在社群軟體上拋出問題，討論「台灣究竟有什麼好的」，貼文曝光後立即引起大量共鳴，而他也坦言，台灣的好在於「讓人不知不覺間淪陷」。

這名大陸網友在「小紅書」上發文，討論台灣的優點，實在不曉得是什麼原因，讓他一寫再寫。網友點出，台灣的山川壯麗，比不過大陸的大江大河，都市繁華也比不上香港的燈紅酒綠，小巧精緻則比不過日本的雅緻細膩，流行時尚也比不過韓國的前衛潮流。

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▲台灣有許多知名的景點，每年都會吸引大量遊客來台。（示意圖／ETtoday資料照）



此外，這名網友認為，台灣的建築老舊，缺乏美感與整體規劃，就連路上都難找到行人專用道，只能與機車的嘈雜聲並行，且騎樓高低不平，若不專心走路，可能會被絆倒，且還會有機車擋在騎樓，就連台灣人都說台灣是「行人地獄」。

不過，網友說，台灣就像有個強大的後勁，沒來之前日思夜想，來過以後則念念不忘，無論是誠品書局凌晨營業時發出的微光，或是陌生人指路後的微微欠身鞠躬，又或者早餐店阿姨煎蛋時，在煎台上發出鍋鏟碰撞聲等等。

▲大陸網友分享愛上台灣的原因。（圖／翻攝小紅書）



網友最後總結，台灣的美「不在於一眼萬年的驚艷」，而是讓人不知不覺之間淪陷，讓人離開以後還想再回來，「這裡的美，藏在街角巷尾，藏在人與人之間的微笑與問候，藏在每一個平凡日裡的溫暖瞬間。我想這就是台灣最大的好。」

貼文引起討論後，不少人深有同感，對此回應，「我超愛台灣，真的很想在那裡定居工作生活」、「怎麼辦？好想去，如果只有5天時間，最應該去哪裡」、「去過的人都懂，全世界我最愛的地方。」