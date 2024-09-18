賣場推車「秒變中秋烤肉架」　5.2萬人看傻！家樂福13字回應了

▲有民眾用賣場推車烤肉。（圖／Threads／osamu_kinns）



網搜小組／劉維榛報導

許多人在舉辦中秋烤肉趴，但一名女網友在網路看到有人把「賣場推車」當烤肉架，文章引來破5萬人關注，「可憐的賣場...推車被偷」、「這幹別人推車，是犯法的」；留言串中更釣出家樂福小編吐13字回應，「奇怪，這烤肉架我們明明沒在賣。」

一名女網友「osamu_kinns」在Threads表示，看到一群人正在歡樂烤肉，更顯目的是，是一台賣場推車變成行動烤肉架，讓原PO傻眼質疑，「不要到處幹人家賣場推車！」

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照片可見，推車是紅色握把，其實難以判定是哪家賣場所有。文章引來5.2萬人驚呼，「莫非我昨天看到有人偷家樂福的推車就是...」「這真的很有才，但我記得它的塗料加熱是不是有毒」、「會不會中秋節過後，那些賣場消失的推車！都回來了！大師兄回來！二師兄也回來了！大家都回來了」、「竊盜罪欸」、「不要幹走，那...可以買走嗎」。

結果文章釣出家樂福小編回應，「奇怪，這烤肉架我們明明沒在賣。」

▲家樂福小編也回應了。（圖／Threads／osamu_kinns）



事實上10年前，有網友貼出推車烤肉的照片，但款式與台灣常用的推車不太一樣，拍攝地點雖然不在台灣，但當時有業者出面提醒切勿模仿，而且鐵網上面有鍍鉻材質，加上塑膠塗料，遇到高溫恐釋出毒素。

此外，國內賣場推車多數是從德國進口，一輛造價約5000至6000元，民眾圖方便推回家，也可能構成侵占罪。

本文獲原PO授權。