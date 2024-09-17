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愛心月餅傳溫情　台東縣府為33戶脆弱家庭送上中秋祝福

▲台東縣府為33戶脆弱家庭送上中秋祝福。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府為33戶脆弱家庭送上中秋祝福。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中秋節象徵著團圓與幸福，台東縣政府海岸線區社福中心於中秋節前夕，結合中心志工隊為33戶脆弱家庭發放愛心月餅，傳遞節日祝福。多數脆弱家庭面對家庭經濟壓力、健康問題或是家庭變故等，因此，社福中心結合志願服務資源進行訪視關懷並發放月餅，讓家庭感受來自社會的溫暖。

34歲的阿杰，父母雙亡與弟弟相依為命多年，近年因罹患多重疾病致不良於行，無法自理生活，透過社福中心與網絡單位協助連結醫療及生活照顧資源，健康狀況因此改善許多，阿杰表示志工阿姨們的關懷與叮囑，就像自己的父母一樣，能在中秋收到月餅跟探訪，讓原本有點惆悵的心情頓時開朗，也對未來的日子重新充滿希望。

台東縣長饒慶鈴指出。照顧好每一位縣民，建構完善社福系統，強化社化安全網計畫。透過跨部門合作、整合社會資源及擴展服務，提供需要幫助的家庭與個人更完善的照顧，確保每一個脆弱族群在遇到困難時，及時得到政府與社會的支持，提升社會的安全感與幸福感。

社會處長陳淑蘭指出，台東已布建社會福利服務中心，提供民眾近便性服務，社會福利服務中心與各社區志工團隊緊密合作，推展各項預防服務，無論是偏遠山區還是沿海村莊，居民都能及時獲得支持與幫助。因為有志工隊與社工人員的緊密合作，此次中秋送暖活動順利完成，感謝志工們無私奉獻，為脆弱家庭提供更深層次的支持，同時也呼籲社會各界持續支持社會安全網的推動，鼓勵更多人參與志願服務，共同關懷弱勢族群。

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