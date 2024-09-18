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原天仁工商改建台南傳統藝術中心預估2027年完工　黃偉哲盼盡早完成

▲台南市學甲區的私立天仁工商停招後，將校地捐贈市府，由市府規劃建置「台南傳統藝術中心」，粗估總經費約為6.8億元，預計2027年完工，市長黃偉哲18日到現場視察進度。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市學甲區的私立天仁工商停招後，將校地捐贈市府，由市府規劃建置「台南傳統藝術中心」，粗估總經費約為6.8億元，預計2027年完工，市長黃偉哲18日到現場視察進度。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

位於台南市學甲區的私立天仁工商停招後，將校地捐贈市府，由市府規劃建置「台南傳統藝術中心」，其中「聯禎館」校舍則作里民活動中心使用，粗估總經費約為6.8億元，預計2027年完工，市長黃偉哲18日到現場視察進度。

黃偉哲市長要求文資處加速推動傳藝中心興建工程，里民活動中心部分也請民政局以多案並行的方式同步處理，期望在維持工程品質的情形下讓工程速度加快、工期提前，為地方帶動繁榮發展。

▲台南市學甲區的私立天仁工商停招後，將校地捐贈市府，由市府規劃建置「台南傳統藝術中心」，粗估總經費約為6.8億元，預計2027年完工，市長黃偉哲18日到現場視察進度。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化資產管理處說明，原天仁工商自1958年創立，2015年因少子化停招，2021年啟動規劃設計案，2023年完成移撥予市府，2024年進行第一期工程整建，並積極爭取第二期經費，預估2027年完工。

而天仁工商校地約有3公頃，目前規劃原「教學大樓」、「實習工廠」作為傳習及課程空間，「三連館」規劃為辦公空間及圖書室，「綜合大樓」規劃為展演及典藏空間，汽車實習工廠（歷史建築原學甲公學校校舍）及籃球場規劃為「南區建材銀行」。

▲台南市學甲區的私立天仁工商停招後，將校地捐贈市府，由市府規劃建置「台南傳統藝術中心」，粗估總經費約為6.8億元，預計2027年完工，市長黃偉哲18日到現場視察進度。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文資處指出，目前總經費預估為6億8250萬元，第一期規劃調查與設計600萬元，文資局補助420萬；第一期工程（教學大樓整建）1億580萬元；第二期規劃調查與設計500萬元，文資局補助265萬5千元；第二期工程（三連館、綜合大樓、實習工廠及全區景觀整建）4億9420萬元，預計爭取文資局再造2.0計畫經費；原學甲公學校整建工程6150萬，文資局補助3690萬元。

▲台南市學甲區的私立天仁工商停招後，將校地捐贈市府，由市府規劃建置「台南傳統藝術中心」，粗估總經費約為6.8億元，預計2027年完工，市長黃偉哲18日到現場視察進度。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，台南傳藝中心也規畫跨域合作，文資處表示，將與國立台南藝術大學音樂系合作推廣音樂性陣頭表演藝術，與藝術史學系合作進行文物調查，與音像藝術學院合作，針對廟宇收存珍貴的歷史影像紀錄加以修復，讓歷史畫面再現。另外，也將爭取文資局傳匠訓練移轉到台南，同時也將爭取在此設置南區建材銀行。

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