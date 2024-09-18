蘇力颱風快生成　賈新興：周日起台南以南防大雨

▲熱帶性低氣壓TD17今天有發展為蘇力颱風的機會。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

葡萄桑颱風持續向西北西方向前進，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，葡萄桑颱風今天至明天影響琉球群島的機率高，熱帶性低氣壓TD17今天有發展為蘇力颱風的機會；周日至下周二，台南以南有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興今在臉書分析未來10天天氣趨勢，明天，台南以南沿海、北海岸、基隆至宜花有零星短暫陣雨，午後高雄以北、恆春半島及花東有局部短暫陣雨。

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他指出，周五至下周三受大低壓帶的偏強西南風影響，天氣不穩定，其中，周日至下周二，台南以南有局部較大雨勢發生的機率。

他表示，周五至周六，高雄以南及台東有局部陣雨，午後桃園以南及花東有局部短暫陣雨。周日，台南以南及花東有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興說，下周一至下周二，苗栗以南及花東有局部陣雨，下周一午後各地有局部陣雨或雷雨，下周二午後新竹以南及花東有局部陣雨或雷雨。

他表示，下周三，新竹以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周四至下周五，午後北部及各地山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

至於颱風動態，賈新興指出，預估葡萄桑颱風今天至明天影響琉球群島的機率高，而熱帶性低氣壓TD17，預估今天有發展為蘇力颱風的機會。

中央氣象署表示，輕颱「葡萄桑」以西北西方向，快速朝琉球附近海面及浙江前進；位於南海的熱帶性低氣壓，有增強為颱風的趨勢，未來以偏西方向往中南半島前進，對台灣天氣沒有影響。

氣象署表示，未來一周台灣處在大低壓帶，並且有熱帶系統活動，要留意台灣附近水氣偏多，環境不穩定。