自製蝸牛小米粽奪3命、6人進加護　台東人憂部落美食污名化

▲台東12人疑似吃下蝸牛小米粽食物中毒，造成3死、6人住進加護病房。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



文／中央社

台東12名民眾疑似中毒案，目前在加護病房的6名民眾狀況比昨(18日)穩定，家屬呼籲外界對中毒原因勿臆測，等待官方調查結果；也有民眾擔心污名化原住民傳統美食小米粽及蝸牛。

台東南迴線昨天12人疑似食物中毒，導致3人死亡、6人住進加護病房。 台東馬偕醫院今(19日)上午表示，目前在醫院的7歲男童與插管的66歲楊姓婦女、59歲楊姓婦女、45歲新姓男子，狀況都比昨天穩定。

在台東基督教醫院的40歲曾姓女子與在衛福部台東醫院53歲楊姓女子，目前尚插管治療，但狀況也都比昨天穩定。家屬在群組呼籲民眾對中毒事件不要以訛傳訛，等待官方調查結果。

台東社群網站也有網友呼籲「謠言止於智者」，不要污名化台東的國民美食蝸牛與原住民傳統美食阿粨 （小米粽）。林姓網友說，昨天事發後接獲許多長輩電話，加重語氣提醒他「千萬不能吃蝸牛或那個粽」，訊息越快謠言越容易滋生，「媒體識讀」是現在學校最大考驗。

擔任老師的林姓網友，經常走訪部落，參加活動或家訪，他說，吃過很多的阿粨，這是部落傳統美食文化，不能污名化的。

民進黨前台東立委賴坤成也在臉書（Facebook）呼籲「不要妄加揣測，也不要網絡瘋傳，無濟於事，也可能污名化某些食品！」 他說，中毒事件社會大眾所關心也是網絡群組上大量討論、評論的訊息多與事實不符；在台東生活一輩子，野外撿拾蝸牛、部落祭典享用吉那富阿粨 （小米粽）已不知幾凡，為何會發生如此又急又嚴重事件，殊令人費解。

他說，靠山吃山、靠海吃海，利用在地食材是偏鄉傳統生活模式，雨後撿拾蝸牛或到溝渠撈田螺作為副食都是台東生活日常，特別是清脆、嚼感十足的炒蝸牛更是國民美食，幾乎所有山產店或快炒店都是必備菜單。

雖然也知道雜食的蝸牛在田間可能誤食到有噴灑農藥的作物，但多數蝸牛撿拾後都會先放置幾天才處理，也有是人工飼養，且發生中毒機率微乎其微，已經多年未聞，中毒原因尚待檢驗，不宜過多揣測，但可預見一定會影響蝸牛食用意願。