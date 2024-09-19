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你還敢吃嗎！　熱炒店螺肉竟是「路邊黏黏大蝸牛」

▲▼台東原住民部落蝸牛小米粽食物中毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東原住民部落蝸牛小米粽食物中毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者陳香菱／綜合報導

台東縣金峰鄉部落在18日傳出「蝸牛小米粽」食物中毒事件，那大家知道平常熱炒的螺肉竟然是「路邊的黏糊糊大蝸牛」嗎？雖然是同一品種，但通常都會經過專業的處理才能食用。也有不少人表示，撿「雨後蝸牛」是自己的童年回憶。

有一名網友在Threads上發文表示，看到最近的新聞才發現，原來平常最愛吃的熱炒螺肉，竟然是「每次下雨就會不小心踩死好幾隻的路邊黏黏大蝸牛」，讓他嚇到不敢再吃了！

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他還分享自己會有「蝸牛陰霾」的原因，是因為在上班的路上，只要下雨就會爬滿蝸牛，偶爾為了趕上班就會誤踩大蝸牛，那黏膩的感覺超級不舒服。

有不少網友表示，「下雨天很多人撿阿」、「難怪每次看到蝸牛都很想吃」，還有人分享了自己的經驗，「小時候下過雨後會跟阿嬤去路上撿回家加菜」。

也有專業的「蝸牛博士」出來解釋，其實熱炒店的螺肉並不是路邊撿來的，都是專業養殖的蝸牛，加上非常繁雜的處理方式去除黏液、煮透、殺掉寄生蟲，最後再使用低溫殺菌，才可供食用，就算店家宣稱使用海螺，但野生海螺一樣有大量的寄生蟲，所以都要煮熟煮透才能食用。

「非洲大蝸牛」體內可能攜帶多種寄生蟲，如鼠肺圓線蟲、結核桿菌等。若人體誤食未經充分加熱的蝸牛肉，就有可能感染寄生蟲，引發嚴重的健康問題，所以大家一定要找專業人士處理，不要隨便撿路邊的來吃喔！

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