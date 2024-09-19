劇毒「托福松」致死劑量曝！吃下5分鐘就昏迷　食藥署：濃度極高

▲食材檢體確認驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台東有部落爆發疑似集體食物中毒，造成3人死亡，初步懷疑是「蝸牛小米粽」釀禍。衛福部緊急進行食物與人體檢體檢驗，今（19）日公布結果，食材檢體確認驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。食藥署副署長林金富指出，托福松的檢出毫無疑問且「濃度相當高」，若換算於60公斤成人，半致死劑量約為96毫克，粗估每顆粽子含有30毫克的托福松。

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▲台東蝸牛小米粽中毒案後續，衛福部食藥署副署長林金富說明。（圖／記者陳煥丞攝）

關於中毒者的症狀與托福松之劑量關係，林金富表示「吃進去的量與症狀確實會有關聯」。他接著說明，托福松於老鼠實驗中的口服半致死劑量為每公斤體重1.6毫克，如果以60公斤的成人換算，大約是吃了96毫克以達到半致死劑量。

林金富指出，台東縣衛生局送來的樣本，每顆粽子約重300克，經換算與粗估每顆粽子約含有30毫克的托福松。他也強調，從檢測圖譜來看，托福松的檢出是毫無疑問的，而且「濃度相當高」，人體對托福松的中毒反應會比老鼠更明顯。

衛福部次長林靜儀說明，托福松是種有機磷的殺蟲劑，屬於劇毒性的農藥，一旦中毒，會出現一些典型症狀，如針狀瞳孔、昏迷或半昏迷、口水多、痰多、呼吸抑制，嘔吐物中甚至會有濃烈的農藥氣味等。急性期症狀大約會在中毒後5到30分鐘內出現，持續時間可能達數小時至12小時。