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降落這座機場難到爆！全球只有50人能夠勝任　稍有不慎就「撞山」

記者羅翊宬／綜合報導

位於「全球最幸福國家」、喜馬拉雅山王國不丹的帕羅機場（Paro Airport），是不丹境內唯一一座國際機場，主要的服務城市為首都辛布、帕羅，不過這座機場普遍被視為全球最難起降的地方之一，因為跑道座落於兩座海拔5500公尺的高山之間，飛行員來此之前必須接受特殊訓練，當飛機成功降落跑道，機上響起如雷般的掌聲。

根據CNN，帕羅機場是擁有80萬人口的不丹王國境內唯一一座國際機場，當空中巴士A319降落在帕羅機場細長的跑道上，身穿橙色長袍的機長宛如駕駛艙內的活佛，在最後一刻完成戲劇性的轉彎後，10幾名乘客發出熱烈的掌聲，還有人甚至在最後幾分鐘內仍緊張地握著座椅扶手。

帕羅國際機場被廣泛認全球起降難度最高的機場之一，因為要在兩座1萬8000英尺（近5500公尺）高山之間的跑道行駛，必須要有鋼鐵般的意志和相關的技術知識，全球只有50名飛行員能夠勝任，儘管大型噴射機無法進出該機場，但對航空迷而言仍舊擁有參觀「雷龍之地」的吸引力。

▲▼不丹帕羅國際機場夾在兩座高山之間。（圖／翻攝自X）

▲不丹帕羅國際機場夾在兩座高山之間。（圖／翻攝自X）

機長多爾吉（Chimi Dorji）受訪時透露，他已經在不丹國家航空公司服務25年，他認為雖然在帕羅機場起飛，對飛行員而言確實需要備受挑戰的技術與實力，但其實並不危險，「在帕羅，你確實需要具備當地技能和知識領域等相關能力，我們稱之為區域能力培訓。飛行員必須接受特殊訓練才能飛行，因為必須在缺乏雷達的情況下手動著陸。」

多爾吉表示，「對於飛行員來說，了解機場周圍的景觀至關重要，即便只有1英寸的混亂，你也有可能會降落在某人房子的屋頂。」

報導指出，帕羅機場的跑道只有7431英尺（約2265公尺），跑道兩側是高山，飛行員只有在即將降落時，才能從空中看見跑道。

另外，從帕羅機場起降，還需要考量到天氣變化等因素，因此乘客從印度新德里、泰國曼谷、尼泊爾加德滿都、越南河內等任何地方飛往不丹，必須要很早起床前往搭機，因為機場官員希望所有飛機在中午之前降落完畢，確保飛機不會受到強風干擾，保障機上人員安全。

多爾吉補充，不丹的季風季節位於每年的6至8月，而飛行員必須儘量避免在中午之後進行起降作業，因為此時會出現大量熱風、氣溫上升，是降雨到來的前一刻，「所以土地很乾燥，等到下午你會在山谷中遇到所有這些降雨和強風，因此早晨往往要更平靜。」

另外，因為帕羅機場沒有雷達，因此無論春夏秋冬，機場都沒有夜間起飛的航班。

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