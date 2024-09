降落這座機場難到爆！全球只有50人能夠勝任　稍有不慎就「撞山」

Watch this skilled pilot maneuver between mountains to land the Airbus A319-100 at one of the most dangerous airports in the world, Paro Airport, Bhutan. pic.twitter.com/JjqeDFpFTH

記者羅翊宬/綜合報導

位於「全球最幸福國家」、喜馬拉雅山王國不丹的帕羅機場(Paro Airport),是不丹境內唯一一座國際機場,主要的服務城市為首都辛布、帕羅,不過這座機場普遍被視為全球最難起降的地方之一,因為跑道座落於兩座海拔5500公尺的高山之間,飛行員來此之前必須接受特殊訓練,當飛機成功降落跑道,機上響起如雷般的掌聲。

根據CNN,帕羅機場是擁有80萬人口的不丹王國境內唯一一座國際機場,當空中巴士A319降落在帕羅機場細長的跑道上,身穿橙色長袍的機長宛如駕駛艙內的活佛,在最後一刻完成戲劇性的轉彎後,10幾名乘客發出熱烈的掌聲,還有人甚至在最後幾分鐘內仍緊張地握著座椅扶手。

帕羅國際機場被廣泛認全球起降難度最高的機場之一,因為要在兩座1萬8000英尺(近5500公尺)高山之間的跑道行駛,必須要有鋼鐵般的意志和相關的技術知識,全球只有50名飛行員能夠勝任,儘管大型噴射機無法進出該機場,但對航空迷而言仍舊擁有參觀「雷龍之地」的吸引力。

▲不丹帕羅國際機場夾在兩座高山之間。(圖/翻攝自X)

機長多爾吉(Chimi Dorji)受訪時透露,他已經在不丹國家航空公司服務25年,他認為雖然在帕羅機場起飛,對飛行員而言確實需要備受挑戰的技術與實力,但其實並不危險,「在帕羅,你確實需要具備當地技能和知識領域等相關能力,我們稱之為區域能力培訓。飛行員必須接受特殊訓練才能飛行,因為必須在缺乏雷達的情況下手動著陸。」

多爾吉表示,「對於飛行員來說,了解機場周圍的景觀至關重要,即便只有1英寸的混亂,你也有可能會降落在某人房子的屋頂。」

報導指出,帕羅機場的跑道只有7431英尺(約2265公尺),跑道兩側是高山,飛行員只有在即將降落時,才能從空中看見跑道。

pilots make their approach into Paro. The mountains surrounding the airport can be up to 18,000 ft high, while Paro Airport itself sits at an elevation of 7,364 ft and pilots also say that the runway is only really visible for a few brief moments before landing. End. pic.twitter.com/zUB4iAs5aH