北韓工程師「偽裝國籍」賺外匯！疑核武資金來源　日2人頭落網

▲北韓遭到國際經濟制裁後，疑似讓IT技術人員透過假冒國籍身分賺取外匯。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本2名男子將自身的駕照照片與銀行帳戶等相關資訊提供給北韓籍的工程師，成為人頭讓對方在海外接案賺錢，藉此賺取報酬，因此被日本警方逮捕。警視廳指出，北韓遭到經濟制裁後，這些北韓IT工程師疑似利用假冒國籍的方式，來賺取外匯，提供平壤當局作為核武研發基金。

根據《共同社》報導，日本警方最近鎖定一起與北韓相關的案件，2名30多歲的日本男子因涉嫌提供自己的駕照照片和銀行帳戶資訊，協助疑似北韓籍的IT技術人員冒用日本人身分，在網站註冊帳號，接案工作，警視廳公安部預計7日將2人函送檢方偵辦。

警視廳指出，2名日本籍男子2020年主動向疑似為北韓國籍的工程師提供自己的駕照照片等資料，同時協助對方開設帳號接案。調查人員透露，這些北韓籍的IT工程師拿到駕照照片後，假冒日本人的身分接案，所得報酬則會匯入2名男子的帳戶，再轉送海外。

警視廳研判，這筆錢最終可能流向北韓政府，用於支援核武與飛彈等軍事項目的開發。

據悉，負責監視對北韓制裁履行狀況的聯合國安理會所屬專家小組早就對各國企業提出警告稱，北韓的IT工程師會偽裝成其他國籍，在國際間接案賺錢，而賺取的外匯收入則會交由北韓當局做為軍武開發的資金來源。