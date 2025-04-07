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「超過50國來找白宮談判」　美財長：川普替自己創造超多籌碼

▲▼ 川普。（圖／路透）

▲川普政府透露，已有50多國與白宮聯繫希望展開談判。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國財政部長班森特（Scott Bessent）6日表示，自川普總統宣布對等關稅之後，已經陸續有超過50個國家向白宮接觸，希望能展開貿易談判。班森特認為，川普已經為自己創造出許多籌碼，並表示由於美國就業數據強勁，沒有理由因為關稅導致經濟衰退。

根據路透社報導，班森特在接受NBC訪談時表示，自從川普上週宣布新關稅以來，已經有50多個國家開始與美國談判，這讓川普處於強勢地位。班森特和華府其他官員均未透露具體有哪些國家開始談判，也沒有提供更多協商細節，目前也不清楚這類型的貿易談判會持續多長時間。

另據法新社報導，班森特提到，「目前他（川普）已經為自己創造出最大的籌碼。我認為我們必須先看看各國提出什麼樣的條件，以及這些條件是否可以信賴。」班森特還說，「這不是透過幾天或幾週的談判就能解決的問題。」

▲▼ 美國財政部長班森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長班森特。（資料照／路透）

川普長期以來始終堅信，世界各國向美國出口商品實際上是在剝削美國人民，同時他認為關稅是糾正此錯誤的手段。然而，多數經濟學者紛紛警告，關稅將轉嫁給普通消費者，導致國內物價上漲，同時全球貿易的不確定性還將加劇市場恐慌。

路透社也提到，台灣方面已經宣布將以零關稅為基礎與美國談判，並承諾消除貿易壁壘，增加台灣企業對美國投資。

另外，白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）也在接受ABC訪問時，否認川普是故意以關稅作為打擊金融市場的手段，以迫使聯準會降息。哈塞特強調，「他（川普）不是想讓市場崩潰，他只是想為美國工人謀福利。」

由於川普的新關稅政策引發全球貿易戰，加深市場對物價上揚和經濟陷入衰退的憂心，自政策宣布以來，美股三大指數連續兩個交易日出現大幅下跌，道瓊指數合計兩天市值蒸發達6兆美元，是自2020年新冠疫情以來的最大崩跌。

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

▲關稅引發市場恐慌，全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

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