破25萬人追隨！白沙屯媽祖「明起暫停報名4天」　原因曝光

▲白沙屯媽祖。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）



網搜小組／劉維榛報導

一年一度的「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動，首日光是報名排隊人潮就超過1公里，就連第2、第3天也要排上6、7個小時。對此，白沙屯拱天宮今（7日）緊急公告，目前報名已超過25萬人超乎預期，相關裝備物件都短缺了，明起暫停報名4天，等到12日才恢復開放。

白沙屯拱天宮在臉書粉專公告，乙巳年白沙屯媽祖往北港進香報名作業，非常感謝全國香燈腳共襄盛舉，數日以來報名相當踴躍已逾25萬人，遠遠超出拱天宮的預期。

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白沙屯拱天宮表示，目前除了進香服已發盡，相關裝備物件亦已出現短缺，為避免遠來信眾向隅，預定自4月8日起暫停報名4天，待相關物件備齊後，將於4月12日星期六早上08：00恢復報名，特此通知，造成不便之處還請諒涵。

事實上，今年報名時間為3月27日起至4月28日止，長達1個月，廟方也準備近23萬件背心，殊不知才短短12天就已發完。

▲目前相關裝備短缺。（圖／記者楊永盛翻攝）



至於也有網友好奇發問「為何不能直接跟著走，一定要報名呢？」有資深信徒熱心解釋，「報名有衣服、帽子、臂章那些，好像還會造冊告知媽祖，感覺差很多」、「有報名的疏文上才會有名字，法師會唸給媽祖聽耶」。

關於乙巳年白沙屯拱天宮媽祖聖駕往北港進香，廟方擲筊請示媽祖後，擇定5月1日（農曆四月五日）深夜11點25分登轎後立即出發，表定5月3日抵達北港，5月4日凌晨舉行進火儀式，預計5月11日回宮，10天9夜急行軍。