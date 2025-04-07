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川普關稅政策失算？　多家歐洲媒體看好中共趁勢逆轉勝

川普關稅政策反讓中國再次偉大？多家歐洲媒體看好中共趁勢逆轉勝。（翻自白宮臉書）

▲川普關稅政策反讓中國再次偉大？多家歐洲媒體看好中共趁勢逆轉勝。（圖／翻自白宮臉書）

圖文／鏡週刊

美國總統川普日前推出「對等關稅」政策，立刻讓全球經濟震盪、股市大跌，美國多地在週末也有大批群眾上街頭，抗議川普政策。現在更有多家歐洲媒體，認為川普的關稅政策反而讓中共有機可趁，看好中國再次偉大，並批評這次川普「失算了」。

《經濟學人》就認為，中國國家主席習近平，一直在為混亂的世界預做準備，努力讓中國實現經濟與科技的自給自足，大部分非銀行國際支付也都使用人民幣而非美元。報導也提到，中國的製造業從電動車到「低空經濟」（low-altitude economy，意指無人機和飛行計程車）等領域，都擊敗西方的競爭對手，中國如今也降低對美國制裁與出口管制的脆弱性。報導也認為，當美國築起關稅高牆，中國更有機會透過投資夥伴國家的製造業，來重塑全球貿易關係，而非只是對其他國家大量出口產品。

《經濟學人》認為川普的關稅政策，反而有機會讓中國再次偉大。（翻自《經濟學人》官網）

▲《經濟學人》認為川普的關稅政策，反而有機會讓中國再次偉大。（圖／翻自《經濟學人》官網）

《世界報》認為，中國在關鍵領域的自給自足能力，比歐洲強得多。

《德國電視二台》認為，川普正在製造全球混亂，中共可能因此找到機會，反而結識到更多盟友。例如日本、韓國和中國的貿易部長武藤洋二、安德根和王文濤，在韓國首爾舉行會晤，三邊自由貿易協定談判將重啟，該協定將包括日本的精密產品、韓國的晶片和中國的物流。這三國本來因各種歷史問題難以結盟，但川普的關稅政策，反而讓中國得到打造新聯盟的可能。

《柏林晨報》認為「川普似乎失算了」。報導提到，川普以居高臨下的態度向中國政府提出談判，但中共也持續反擊，包括對七種稀土元素實施出口管制，其中包括用於磁振造影的钆和用於電子設備的釔，另外中共也向世界貿易組織（WTO）就美國進口關稅提出申訴。


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