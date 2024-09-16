要求資方加薪！印度三星家電廠「罷工7天」產線斷　警逮捕104名勞工

▲位於印度清奈的三星電子家電工廠，其勞工發起長達一周的罷工行動。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓三星電子位於印度東南部的家電工廠從本月9月起持續罷工行動，至今（16）日已進行至第7天，員工普遍對於同工不同酬的情況感到不滿，因此向資方提出加薪要求，不過印度警方已經逮捕參加遊行抗議的104名勞工。

根據《路透社》，位於印度坦米爾納都邦首府清奈（Chennai）的三星電子家電工廠，員工們為了抗議同工不同酬、低薪等，已經連續7天拒絕工作，導致工廠生產線中斷，然而該座工廠在印度的地位卻不同凡響，因為光是三星電子在印度120億美元的年營收之中，就有3分之1來自該座工廠。

勞工從上周起就一直在廠區附近搭建帳篷表達抗議，不僅要求資方提供薪資，更要求資方承認勞動團體「印度工會中心」（Centre of Indian Trade Unions, CITU）支持的工會，並要求更好的工作時間。

印度泰米爾納德邦甘吉布勒姆（Kancheepuram）高級警官尚穆根（K. Shanmugam）透露，三星家電工廠的員工計畫16日開始進行遊行抗議，不過因為該地區設有多間學校與醫院，考量到抗議活動恐使該地區「完全癱瘓」、影響公共秩序，因此抗議活動未能獲得當局批准，最後導致參加抗議的勞工被警方拘留。

隨著外資紛紛將工廠撤出中國，並將供應鏈移往擁有廉價勞動力的印度，印度總理莫迪啟動吸引外資的「印度製造」計畫，期盼6年內將電子產品的產量提升至2倍、5000億美元，不過隨著如今三星電子印度家電廠勞工發起長達一周的抗議，使得印度政府的計畫蒙上一層陰影。

報導指出，該座三星電子位於印度的家電工廠，主要生產冰箱、電視、洗衣機等家電，約擁有1800名勞工，其中有1000人已經罷工，不過三星電子位於印度北方邦的另一座智慧型手機工廠並未發生騷亂。

三星電子並未回應《路透社》置評請求，不過曾於13日時表示，已經開始與清奈工廠的勞工進行協商，盼能儘早解決所有問題。