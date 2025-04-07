黃偉哲赴新加坡行銷台南鳳梨　宣布成功上架新加坡大型連鎖超市

▲2025年新加坡國際食品展開展前一日，台南市政府首奪先機，於新加坡當地舉行「台南鳳梨行銷記者會」，由黃偉哲市長親自到場力推台南鳳梨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年新加坡國際食品展(FHA)開展前一日4月7日，台南市政府首奪先機，於新加坡當地舉行「台南鳳梨行銷記者會」，由黃偉哲市長親自到場力推台南鳳梨。

開場首先由啦啦隊端出鳳梨沙拉、鳳梨炒飯、鳳梨甜點及鳳梨現榨果汁等等鳳梨相關食品，無論在造型、口感或甜度上都讓在場新加坡媒體及通路商感受到「台南甜」，更預告了預告台南金鑽鳳梨即將於4月中下旬在新加坡大型連鎖超市10多家門市上架，並將在旗下門市舉辦多場試吃品嚐活動，台南已搶先在新加坡國際食品展開跑前拿下新加坡批發市場、大型連鎖超市及知名電商等通路。

台南市長黃偉哲表示，非常感謝現場各位新加坡的好朋友，今天邀請各位品嚐來自台南的美味鳳梨，期盼讓大家知道台南鳳梨除了能當水果吃，還可以入菜，像是今天的主廚菜色就將關廟鳳梨融入料理，每道都色香味俱全。台南有著400年的歷史，也是台灣的美食之都，歡迎大家到台南來旅遊順便品嘗美食。此次在新加坡大型連鎖超市上架的台南金鑽鳳梨擁有優質產銷履歷，採行安全種植與產地直送方式，希望讓新加坡消費者吃到台南最新鮮的鳳梨。

駐新加坡代表處吳文齡公使表示，今天出席這個記者會感到非常光榮，台南鳳梨可以說是台灣之光，看到台南鳳梨可以成功行銷新加坡，感到非常榮幸，因為鳳梨需要酸性土壤、日照充足、排水良好，以及台灣農民的知識與經驗，加上辛苦的汗水，才能有這麼甜美的水果。新加坡都稱鳳梨為「旺來」，台南鳳梨就是台灣土地給大家的祝福，最好的東西要送給最好的朋友，也用旺來祝福大家「興旺！發啦！」

新加坡連鎖超市總監表示，剛剛品嚐到台南鳳梨果汁，酸、甜度恰到好處，不小心就喝了三杯，這次超市即將進口的鳳梨，是台南最好的農家花了兩年的時間所完成的，相信新加坡的消費者一定會喜歡。將來除了鳳梨，還想進口更多的台灣水果，新加坡人常到台灣旅遊，也很喜歡台灣的水果，希望不久的將來就能在新加坡吃到各種台灣水果。

農業局李芳林局長表示，相較於新加坡市面上常見的MD2品種鳳梨，台南金鑽鳳梨質地細緻、纖維感少、甜美多汁，連鳳梨芯都柔軟好吃。除了4月中下旬推出台南金鑽鳳梨後，緊接著也將推出台南芒果鳳梨。

近年，台南市政府積極推動農產品海外行銷，今年，期望透過與新加坡大型連鎖超市合作，能再次提升台南農產品於新加坡市場的能見度與銷售量，為台南農民創造更多收益與利潤。