遊台遇八仙塵爆「全身80％燒傷」逃死劫！　她9年後從醫救人

▲八仙樂園在2015年發生彩色派對塵爆事件，造成15人死亡。（圖／ETtoday資料照）



記者張方瑀／綜合報導

新北市八仙樂園在2015年發生彩色派對塵爆事件，造成15人死亡、484人受傷。當時來自新加坡、年僅18歲的黎蒒頤，不幸捲入意外，她全身80％燒傷，整片皮膚幾乎脫落，生命一度垂危，住院長達4個月。事件過去9年，黎蒒頤如今已是一名實習醫生，專攻燒燙傷專業的她，希望未來能以康復者的身分繼續幫助病患。

根據《新明日報》報導，黎蒒頤（Megan Loy）在2015年完成國際文憑組織（IB）考試後，和朋友相約到台灣旅行，並一起參加了八仙樂園彩色派對。黎蒒頤回憶起當時的情況表示，事發時她和朋友已準備離開，結果災難卻突然降臨，她全身有80％燒傷，「當時上了救護車才看到自己的手腳，發現一整片燒傷的皮似乎要從手臂脫落。」

2015 Taiwan water park fire: Singaporean burn victim becoming doctor to help others like her https://t.co/6Hmwvi6Az0 pic.twitter.com/W1LFgt1J3O — AsiaOne (@asiaonecom) September 17, 2024

「我才意識到自己的情況不樂觀，當時最擔心的就是沒有機會再見到自己的家人。」黎蒒頤傷勢相當嚴重，當時生命一度垂危，家人也立刻飛來台灣，最後在正巧於台灣參加學術研討會的新加坡燒燙傷專家幫助下，搭乘醫療專機返回新加坡治療。

黎蒒頤說，她住院長達4個月、前後完成9次植皮手術，還有其他各種疤痕修復手術，如今她已康復，身上的燒傷已復原，只是身體部分還留著燒傷疤痕。

治療初期她一度陷入焦慮，擔心自己無法恢復，出院後想煮飯來打發時間，「點火的時候，其實會離爐子很遠，直到嘗試幾次才慢慢克服恐懼。」

現年27歲的黎蒒頤從16歲就立志想當醫生，她也在治療期間更加堅定從醫的想法，最後成功考進新加坡國立大學醫學系，目前正在中央醫院當實習醫生，有意朝燒燙傷及整容修復領域發展，希望能為其他有過類似經歷的患者帶來正面影響。

黎蒒頤提到，她在事發後2、3年就重回台灣旅遊，更有一門醫學院的課選擇在台灣修讀，「我其實很喜歡台灣的人事物，所以事件發生後我也好幾次飛往台灣，也不會特意避開。」