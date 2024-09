遊台遇八仙塵爆「全身80％燒傷」逃死劫！　她9年後從醫救人

▲八仙樂園在2015年發生彩色派對塵爆事件,造成15人死亡。(圖/ETtoday資料照)



記者張方瑀/綜合報導

新北市八仙樂園在2015年發生彩色派對塵爆事件,造成15人死亡、484人受傷。當時來自新加坡、年僅18歲的黎蒒頤,不幸捲入意外,她全身80%燒傷,整片皮膚幾乎脫落,生命一度垂危,住院長達4個月。事件過去9年,黎蒒頤如今已是一名實習醫生,專攻燒燙傷專業的她,希望未來能以康復者的身分繼續幫助病患。

根據《新明日報》報導,黎蒒頤(Megan Loy)在2015年完成國際文憑組織(IB)考試後,和朋友相約到台灣旅行,並一起參加了八仙樂園彩色派對。黎蒒頤回憶起當時的情況表示,事發時她和朋友已準備離開,結果災難卻突然降臨,她全身有80%燒傷,「當時上了救護車才看到自己的手腳,發現一整片燒傷的皮似乎要從手臂脫落。」

