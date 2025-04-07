關稅重挫！「沒聽過的國家」50%稅率居冠　哈根達斯1口味危險了

▲賴索托（Lesotho）一間成衣工廠內部景象。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國「對等關稅」衝擊全球經濟，3月曾被川普嘲諷「沒人聽過」的非洲國賴索托（Lesotho）稅率居冠，竟然高達50%，而負責生產全球80%香草的馬達加斯加（Madagascar）稅率也高達47%，外媒預測，進口當地香草的冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），很可能也遭到衝擊。

賴索托貿易部長謝利勒（Mokhethi Shelile）坦言，「美國採取的最新政策方向令人震驚……它一直都是賴索托非常重要的市場」，官員已與美國大使館接觸，「釐清賴索托如何以及為何被列入如此高額對等關稅的清單」，也將組成高階代表團前往華府。此外，該國也將加大努力，向替代市場出口產品，例如歐盟及非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）。

賴索托人口約200萬人，被非洲南部山脈環繞，是全球最貧困的國家之一，根據世界銀行（World Bank）數據，2023年人均GDP僅916美元，卻成為對等關稅稅率最高的國家。

不過，白宮數據顯示，美國去年向賴索托出口總額僅280萬美元，賴索托對美出口總額卻達到2億3700萬美元。賴索托45%出口商品流向美國，主要是鑽石與Levis等流行品牌的紡織品，占該國GDP的10%以上。

▲馬達加斯加生產全球80%的香草。（示意圖／CFP）



賴索托經濟分析師奎西（Thabo Qhesi）向《路透社》表示，美國提出的50%對等關稅「將摧毀賴索托的紡織業與服飾業」，就連食物零售、住房市場都會受到衝擊，「這意味一旦工廠倒閉，產業就會消失，並且產生加乘效果。可以說，賴索托也將跟著死去。」

此外，香草生產大國馬達加斯加，也被美國課徵47%對等關稅。而根據美國哈根達斯官網，該品牌「選用來自馬達加斯加北海岸的波旁香草豆，生長在繁盛的森林與土壤環境，為經典口味賦予更細膩的香氣。」

都柏林香料公司的馬龍（Brian Malone）向愛爾蘭媒體《The Journal》表示，「香草是美國需要的東西，而馬達加斯加的人不會買特斯拉，所以你沒辦法平衡這件事。」他指出，美國消費者將會因此受到嚴重打擊，但對等關稅稅率較低的其他香草生產國，例如烏干達、巴布亞紐幾內亞，可能因此獲益。

馬龍也透露，都柏林香料公司的最大出口國就是美國，他們過去曾經看過當地產業出現「沉寂期」，當時人們「沒錢花在像香草這樣的奢侈品上。」