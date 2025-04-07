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丹麥男喝一小口腐敗椰子水　感染致命真菌入院26小時亡

（示意圖／pixabay）

▲椰子水。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

丹麥奧胡斯市（Aarhus）一名69歲男子，近日因飲用一口腐敗的椰子水，沒想到短短26小時內便因嚴重真菌感染導致腦部病變而身亡。

綜合外媒報導指出，事發之時，該名男子僅以吸管啜飲少量椰子水，由於感覺味道異常，因此剖開椰子查看，發現椰子內部液體已變為黏稠狀。男子事後告知妻子這顆椰子可能已變質，便將其丟棄。

報導中提到，這顆椰子是在一個月前購買，購入後便將其以室溫保存在廚房桌上。而在這起事件發生約三小時後，該名男子便出現發燒、出汗與嘔吐症狀，隨後意識混亂，無法站立。

當緊急救護人員抵達現場時，男子已神智不清，臉色蒼白。後續男子被送往醫院進行檢查，MRI顯示其腦部嚴重腫脹，但由於醫師無法在短時間確認男子發病原因，後續男子情況持續惡化，被轉送至重症加護病房接受治療。但男子在入院26小時內，就因病情急速惡化不治身亡。

後續驗屍後發現，男子的氣管中含有真菌，進一步檢測後，從男子飲用的椰子中發現名為「蔗生節菱孢（Arthrinium saccharicola）」的真菌，該真菌會產生毒性極高的「3-硝基丙酸」（3-nitropropionic acid，3-NPA），對腦部具有高度破壞性，其症狀與過去曾在中國、非洲引發中毒死亡的「崩克酸」（bongkrekic acid）中毒反應類似，初期為腸胃不適，如腹瀉與嘔吐，進一步惡化則可能引起神經系統病變、昏迷與死亡。

後來這起病例由丹麥醫師伯克倫（Thomas Birkelund）於《ResearchGate》期刊發表。新加坡家庭醫學醫師喬杜里（Dr. Samuel Choudhury）也透過IG向網友警告，部分削皮的椰子極易腐壞，應當立即冷藏，且應於購買後2至3日內食用完畢。而只有那些「完整未削皮」的椰子可於常溫存放。

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