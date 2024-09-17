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摩羯襲東南亞奪500命　緬甸226死多村被沖走、災民躲屋頂保命

▲▼ 緬甸洪災226死。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸官方統計，洪災至今已奪走226條人命。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

摩羯颱風餘威重創緬甸，引發洪水與土石流嚴重災情，官媒16日晚間已證實死亡人數從先前的113人增至226人，另有77人失蹤。另有消息指出，緬甸災民受困屋頂及樹上等待救援，多個村莊被洪水沖走，龐朗河（Paunglaung River）決堤，小鎮被毀。

法新社、Telegraph報導，緬甸將近64萬英畝農田與作物因風災被毀，截至13日晚間，將近6.6萬棟房屋、375間學校被毀，受災最嚴重地區仍難以到達，因為主要基礎建設不是嚴重淹沒就是被沖走，包括鐵路橋梁、首都奈比都的仰光-曼德勒公路等。

▲▼ 緬甸洪災226死。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國機構表示，緬甸各地估有63.1萬人受到洪災影響。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，緬甸部分地區電話、網路中斷，外界也開始擔憂受災範圍可能更廣，死亡人數恐怕遠比現階段已知統計的數據高得多。緬甸軍政府已於周末罕見向國際社會求援，解決救援工作與洪災善後問題。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）表示，緬甸各地估有63.1萬人受到洪災影響，食物、飲用水、住所、衣服都是急需物資，且緬甸通訊線路中斷、道路受阻、橋梁受損等狀況阻礙救援工作進行。世界糧食計畫署16日表示，此次洪災是緬甸近期歷史上最嚴重的一次，但並未提供具體細節。

▲▼ 緬甸洪災226死。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩羯挾帶強風暴雨橫掃多國，依據各國官方數據，至今累計超過500人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

有目擊者宣稱，災民受困在被洪水淹沒的房屋屋頂或是樹上。首都奈比都居民透露，「因為水上升極快，我們沒時間搬東西，只能爬上屋頂，洪水很猛，高過一個人的身高」。媒體指出，曼德勒地區央米丁鎮遭受洪災侵襲，當地塔比班村落有350棟房屋，但大部分房子被沖走，龐朗河（Paunglaung River）決堤，小鎮被毀，還有民宅被土石流掩埋。

摩羯挾帶強風暴雨橫掃菲律賓、越南北部、寮國、泰國以及緬甸等，各國發生洪災、土石流災情，依據官方數據，各國累計超過500人喪命。

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