台股史上最慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了

▲台股暴跌2065點。（示意圖／ETtoday新聞雲）



網搜小組／劉維榛報導

川普揮出對等關稅重拳後，台股今（7日）血流成河，上市櫃超過1700家公司跌停，終場以19232.35點作收，大跌2065.87點或9.7%，創下史上最大跌點與跌幅。不過粉專《台灣迷因》驚呼，發現今天股災，殯葬龍頭龍巖卻成為台股抗跌王，「最後還拉尾盤，台灣人太狠了！」

粉專《台灣迷因》驚呼，「2025年4月7日股災台股抗跌王『龍巖』，最後還拉尾盤，台灣人太狠了」，還補充一句「左右護法有中華電信與台灣大哥大」。

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事實上，龍巖今早以69.3元跌停價開出，但有買盤進駐，一度只跌3%，終場如粉專所說的，拉尾盤以73.4元作收，成為今日台股少數具有生命力的股票。

▲龍巖尾盤拉升。（圖／翻攝奇摩股市）



文章引來網友熱議，「冠軍（1806）：你說什麼」、「最後的拉尾盤，我覺得事有蹊蹺」、「我獨自升天」、「龍巖不怕川普，川普需要龍巖」、「不愧是看透生死的龍巖！股海浮沉與我何干」、「怎麼覺得中華電比較屌」、「人家有護盤基金」、「我看你是沒看到台股冠軍，冠軍磁磚」。

此外，今台股一片綠油油之中，有四檔個股跳空漲停，分別為元大台灣50反1（00632R）、群益台灣加權反1（00686R）、國泰台灣加權反1（00664R）、富邦台灣加權反1（00676R）。