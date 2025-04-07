台鐵票價6／23起採「遞遠遞減」調漲　花東將額外提優惠措施

▲台鐵預計6月23日調漲票價。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵票價調漲預計6月23日上路，平均調幅約26.8%，台北至新左營自強號將從824元漲到975元。台鐵公司今召開記者會表示，此次票價調整採遞遠遞減，希望將影響降到最低，調整後客貨運預計每年可增加54.73億元收入。此外，為促進花東地區災後重建、提升花東線使用率，也將針對花東居民提出優惠措施，目前正在研議方案中。

台鐵董事會今年2月通過票價調漲方案，調整後平均費率為每公里1.82元，相較於現行費率每公里1.42元，平均調幅約26.8%。台北至板橋區間車票價將從15元漲至22元、台北到花蓮區間車從283元漲至375元、台北至新左營自強號則從824元漲到975元。

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台鐵公司今召開記者會說明票價調漲方案，總經理馮輝昇指出，票價調整方案2021年就委託陽明交通大學協助研議，到公司成立元年持續跟相關單位溝通，配合市場調查了解民眾接受度提出合理方案。今年2月提報董事會通過，送到交通部費旅審議委員會審查通過，送至行政院核定。

馮輝昇表示，台鐵去年公司化，使命就是提供民眾更安全可靠服務，以承擔社會責任為己任，此次調整充分考慮民眾接受度，盡量讓票調報酬率壓到最低，在短程不受影響、中程具有競爭力、長程遞遠遞減前提下調整。他也說，台鐵30年沒有調整票價，營業收入已難以支付成本，盼透過票價調整改善經營體質，提升安全及服務，走入正向循環。

▲台鐵票價調整實施遞遠遞減費率。（圖／台鐵提供）

馮輝昇表示，此次票價調整報酬率僅0.36%，預計客運每年可增加47.15億元收入、貨運增加7.18億元，整體增加54.73億元收益。他也說，票價調整是希望讓收入得以支應成本，改善服務品質及安全，以吸引更多民眾搭乘，達成永續經營，相對也會對於員工待遇及福利做合理檢討。

台鐵營業處長陳榮彬指出，此次票價調漲採遞延遞減基本費率計算，核定「每延人公里」1.42至3.39元，包括區間車、莒光號及自強號。至於TPASS還是採原票價處理，台鐵同時也有常客優惠，最高回饋20%，配合TPASS2.0還可以有2%回饋，電子定期票最高也有56折，希望把影響降到最低。

陳榮彬表示，票價調漲預計6月23日上路，旅客5月26日起訂票就是採新票價計算。

▲台鐵預計6月23日調漲票價。（圖／記者周湘芸攝）

有立委多次表示，應考量東部交通特殊性及台鐵票價調漲對花東的影響，推出專屬優惠方案。對台鐵指出，目前在做相關研擬工作，希望對花東居民提出優惠措施，會朝此方向作業。

另外，台鐵表示，過去為了解決通勤時間大量需求，PP自強號得以使用電子票證搭乘，但長期發現造成車廂壅擠，影響對號座乘客，為讓旅客有更好的體驗，6月23日也將同步調整電子票證可搭乘的里程，從70公里縮短至50公里。

▲台鐵公司召開記者會說明票價調漲案。（圖／記者周湘芸攝）