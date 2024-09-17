中秋烤肉「喜歡在路邊 or 去餐廳」　網點出關鍵：是情懷和氣氛

▲有些人會在中秋節當天烤肉。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（17）日是中秋節，許多人都會烤肉。就有網友發文表示，他的朋友因為覺得餐廳沒有「人味」，所以還是更傾向坐在路邊烤肉，有人也是更喜歡在路上烤嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「有人喜歡路邊烤肉＞餐廳烤肉嗎」為標題發文，提到之前有個朋友曾告訴他，比起去餐廳，自己還是更喜歡去馬路邊烤肉。朋友認為，餐廳相對沒有人味，且也很無聊，如果大家一起坐在路邊，則更為熱鬧。

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不過原PO反而覺得，坐在路邊烤肉會比較髒、比較臭，而且還要收拾，實在很麻煩，所以他還是更喜歡去餐廳。只是聽了朋友的說法後，他也好奇是否有人同樣更喜歡在路邊烤肉？

▲也有網友喜歡去餐廳吃飯。（示意圖／記者周宸亘攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「以前喜歡路邊，長大喜歡餐廳」、「喜歡餐廳烤好端過來的，但比較貴」、「一直都比較喜歡餐廳，因為懶」、「長大後很懶得準備食材和收拾，偏向餐廳吃燒烤，不過近年中秋節也沒有一定要烤肉了」、「買烤肉飯比較快」。

也有網友表示，在路邊烤肉的話，會更有氣氛，「路邊烤的是情懷，是氣氛；餐廳烤的是認真想吃美食的心態」、「路邊烤肉是氣氛，也沒限時」、「餐廳的話，小孩就不能邊吃邊玩，還有仙女棒。自家烤走來走去比較自由，氣氛好，雖然收尾真的很累，但餐廳平常就在吃，沒什麼特別的氛圍」。