不只大裁員！亞馬遜宣布「取消在家上班」　原因曝光

▲亞馬遜宣布取消在家上班。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國零售巨擘亞馬遜（Amazon）16日宣布取消在家上班。執行長（CEO）賈西（Andy Jassy）曾實施該公司上市以來最大規模裁員，如今又大刀闊斧整頓工作模式，而他也在員工信中解釋原因。

賈西在一份備忘錄中宣布，辦公室員工必須一周5天都到公司打卡上班，明年1月起生效。他表示，亞馬遜「必須運作地像是世上最大規模的新創公司」，而重返辦公室能夠協助員工「創造、合作、與彼此建立足夠的聯繫」，最終重拾合作與互動的能力。

亞馬遜目前採取混合工作模式，員工一周可以有2天在家上班。明年新政策上路後，員工仍能在特殊情況下，申請遠端辦公，例如小孩生病或家庭緊急狀況，這點就像新冠疫情之前一樣。

▲賈西2021年成為亞馬遜執行長後，大刀闊斧整頓公司。（圖／路透）



此外，賈西也宣布持續精簡公司架構，尤其管理階層職位，以達到組織扁平化。他創立了「官僚信箱」，讓員工投訴不必要的規定，公司則會要求管理階層進行重組，如此一來，就可以一次管理更多人。

BBC指出，亞馬遜一直對於企業已成長為科技巨頭，卻仍保有新創公司的活力感到自豪。但賈西16日坦言，很擔心這個企業文化會被彈性工作及官僚主義稀釋。

賈西2021年擔任CEO以來，開始削減成本、大規模裁員，更規畫了亞馬遜上市27年以來最大規模的資遣。該企業在全球共有150萬名全職或兼職員工，但高層推動員工重返辦公室，已經成為內部緊張根源。去年，西雅圖總部員工就曾抗議遠距工作津貼被砍，隨後許多參與者都被開除，引發了不公平報復的指控。

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