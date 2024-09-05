亞馬遜「隱世部落」攻擊伐木工！2人被箭射死　2人下落不明

▲ 國際生存組織日前公布亞馬遜原始部落「麥斯可皮洛族」（Mashco-Piro）罕見影像。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

秘魯亞馬遜叢林原始部落「麥斯可皮洛族」（Mashco-Piro）長期與世隔絕，6月下旬才被拍到罕見身影，如今卻與伐木工人發生衝突，使用弓箭殺害了2人，另外還有1人受傷、2人失蹤。

當地原住民權利團體FENAMAD發言人佩納（Daniel Pena）表示，伐木工在馬德雷德迪奧斯（Madre de Dios）帕里阿馬努河（Pariamanu River）附近開闢山路時，遭到了部落的攻擊。

FENAMAD過去就曾遊說政府保護「麥斯可皮洛族」所在的這片森林，他們指出，部落因為伐木業而承受巨大壓力，成員也越來越頻繁步出雨林，尋找食物。而秘魯文化部指出，2015年至2022年間，至少4人在與該部落的衝突中死亡，包括工人與居民。

《每日郵報》報導，國際生存組織（Survival International）指出，世界上還有100多個與世隔絕的部落，但由於外來者對棲地的破壞，其中許多部落都面臨滅絕危機。該組織先前公布「麥斯可皮洛族」在河邊揮舞長矛、搬運東西及互相交談的罕見畫面，如今也呼籲森林管理委員會（FSC）撤回伐木許可證照，保護這些不曾與外界接觸的部落。

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