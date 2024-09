亞馬遜「隱世部落」攻擊伐木工！2人被箭射死　2人下落不明

▲ 國際生存組織日前公布亞馬遜原始部落「麥斯可皮洛族」(Mashco-Piro)罕見影像。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

秘魯亞馬遜叢林原始部落「麥斯可皮洛族」(Mashco-Piro)長期與世隔絕,6月下旬才被拍到罕見身影,如今卻與伐木工人發生衝突,使用弓箭殺害了2人,另外還有1人受傷、2人失蹤。

當地原住民權利團體FENAMAD發言人佩納(Daniel Pena)表示,伐木工在馬德雷德迪奧斯(Madre de Dios)帕里阿馬努河(Pariamanu River)附近開闢山路時,遭到了部落的攻擊。

FENAMAD過去就曾遊說政府保護「麥斯可皮洛族」所在的這片森林,他們指出,部落因為伐木業而承受巨大壓力,成員也越來越頻繁步出雨林,尋找食物。而秘魯文化部指出,2015年至2022年間,至少4人在與該部落的衝突中死亡,包括工人與居民。

《每日郵報》報導,國際生存組織(Survival International)指出,世界上還有100多個與世隔絕的部落,但由於外來者對棲地的破壞,其中許多部落都面臨滅絕危機。該組織先前公布「麥斯可皮洛族」在河邊揮舞長矛、搬運東西及互相交談的罕見畫面,如今也呼籲森林管理委員會(FSC)撤回伐木許可證照,保護這些不曾與外界接觸的部落。

亞馬遜「隱世部落」現身河邊 43秒罕見直擊畫面曝光

BREAKING: The #Uncontacted Mashco Piro defend their territory, two dead



2 loggers are dead, one’s injured & 2 are missing after an encounter with uncontacted Mashco Piro, members of the same Indigenous tribe whose images broadcast by Survival went around the world in July. pic.twitter.com/NwA7Pf2hfI