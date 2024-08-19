亞馬遜驚爆「狂叫1400多次救護車」　英員工胸痛、心臟病送醫

▲英國亞馬遜驚爆勞權醜聞。圖為亞馬遜的自動化倉儲系統。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國零售巨擘亞馬遜（Amazon）在英國的物流中心，過去5年累計呼叫1400多次救護車，員工通報情況包括胸口疼痛、中風與心臟病等。英國總工會（GMB union）形容這個數據令人震驚，呼籲相關單位展開調查。

根據數據，位於丹夫林（Dunfermline）與布里斯托（Bristol）的亞馬遜中心，呼叫救護車次數最高，過去5年分別高達161次跟125次。在丹夫林的救護車病例中，1/3與胸口疼痛有關，其他病例包括抽搐、中風、呼吸問題等。

2019年到現在，曼斯菲爾德（Mansfield ）的亞馬遜中心呼叫84次救護車，超過7成是最嚴重的病情類別，也就是危及生命的疾病，例如心臟病或中風。

博爾頓（Bolton）、切斯特菲爾德（Chesterfield）、曼斯菲爾德（Mansfield）、魯吉利（Rugeley）、倫敦（London）等中心曾出現自殺未遂或其他嚴重精神事件。其他中心也有輪班員工流產、創傷、嚴重觸電、身體重要部位嚴重燒燙傷、暴露在酸類及有害氣體中的紀錄。

▲亞馬遜被質疑勞動條件欠佳。（圖／路透）



《衛報》周日版《觀察家報》（The Observer）根據2000年「英國政府資訊公開法」（FOI），向12間救護車服務提交「資訊自由申請」後，蒐集到上述資訊，但由於救護車服務的資料並不完整，這個數字可能被低估。

英國總工會的吉爾琳（Amanda Gearing）說，這個數字「令人震驚但不意外」，呼籲地方政府和英國衛生安全局加以調查，「亞馬遜員工經常被推到超出人類忍耐力的極限……即使這些高到令人擔憂的數字，也可能掩蓋了在亞馬遜受傷與生病有多普遍。我們從身在亞馬遜倉儲的會員那裡得知，急救者被積極勸阻叫救護車，被告知改搭計程車。」

非政府組織Foxglove負責人達克（Martha Dark）說，「我們再次看到在亞馬遜工作有多危險。這麼多員工只因做好自己的工作，就被救護車送走，這令人無法接受，也凸顯亞馬遜對於健康與安全的漠視。」

不過，亞馬遜發言人強烈駁斥在該企業工作「很危險」的說法，「安全一直都是絕對的優先要務」，也否認有時選擇不叫救護車的指控。他認為，這些數據具有誤導性，因為亞馬遜員工數量龐大，而且在自主通報數據中，與其他運輸及倉儲業者相比，該公司的平均工傷數量少了50%，「絕大多數」呼叫救護車的事件都與「先前就存在的健康疾病」有關，「我們鼓勵所有想要了解真相的人，過來亞馬遜物流中心親自看看。」