空姐倒地猝死「乘客驚恐目睹」！登機一半病發　幾分鐘內喪命

▲義大利一名空姐在機上猝死。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

義大利航空（ITA Airways）一名女性空服員14日在飛機上猝死，她在登機時突然倒地，幾分鐘內就不幸喪命，而其他同事與乘客都目睹了一切。

《每日郵報》報導，這起悲劇發生在那不勒斯的雷焦卡拉布里亞機場（Reggio Calabria Airport），加布莉埃（Gabriella Cario）病情急遽惡化，儘管醫護迅速趕到，搶救後仍宣告不治。

與此同時，驚恐的乘客被盡速請下飛機，而1156號航班原訂當天下午飛往羅馬的菲烏米奇諾機場（Fiumicino Airport），但因為這起意外，延遲到晚上才起飛。

Sabaudia, l’amore per il volo e il figlio pilota: Gabriella Cario, chi era l'hostess morta sul volo diretto a Roma Fiumicino https://t.co/1vbxsIBGvf pic.twitter.com/zZptN8c12v — Repubblica Roma (@rep_roma) September 16, 2024

儘管加布莉埃是義大利航空的空姐，但當時是以乘客身份搭機，並沒有在值勤。據悉，她在登機門等候時，就已經感覺身體不適，但因為想趕快返回薩包迪亞的（Sabaudia）家裡，見見丈夫跟3個兒子，因此沒有求助。

加布莉埃的葬禮於17日舉行，不過她的死因依然未知，當地媒體僅報導死因是「突發疾病」。