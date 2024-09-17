菜市場蛋黃酥「1顆只要20元」敢買嗎？　兩派吵翻：這就是正常價

▲蛋黃酥。（圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

迎接中秋節，台灣人除了喜歡烤肉外，月餅、蛋黃酥更是許多人喜愛的美食，有網友表示，看到菜市場在賣單顆包裝的蛋黃酥，一顆只要20元，吃起也很不錯，認為CP值超高，好奇這麼便宜有人會買嗎？貼文曝光，兩派網友吵翻，有網友點頭喊「本來就差不多這個價」，但有網友搖頭不敢買。

有網友在PTT發文，「菜市場單顆裝蛋黃酥一顆20元你敢買？」在菜市場看到有人在販售蛋黃酥，沒有華麗的包裝盒，是用塑膠袋裝著，單顆販售，「常有人講這麼低價你敢買的說法，吃起來很不錯，特別是有烤過，就是蛋黃酥或綠豆椪應該有的味道，一顆20元，可以買了吧？」

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貼文曝光，有一派網友點頭，「有什麼不敢的，這才是真實的價格」、「買阿，再去買品牌的盒子放進去」、「敢啊，一顆裝得漂漂亮亮60元就比較好嗎」、「本來就差不多這個價，當盤子久了真以為蛋黃酥很貴一樣」。

但另外一派的網友搖頭，「我還真的不敢」、「自己做過點心就知道，如果算工，20元應該不是什麼好貨」、「油的來源不要問，那就買吧」、「有的蛋黃不是整顆，是打碎後包進去的」、「結果蛋黃只有1/4粒」、「夜市都要賣25了，20我還真不敢吃」。