中秋節瘋烤肉！急診室腸胃炎病患暴增　20歲女一晚狂瀉5次送醫

▲中秋節全民瘋烤肉，急診室腸胃炎病患暴增。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

今天是中秋節，雖沒有連假，仍阻擋不了大家烤肉聚餐的好心情，不過醫院急診室近一周就遇到不少民眾吃完烤肉大餐後腸胃炎掛急診，有人一夜狂瀉5次，還有人疑似吃到不新鮮的生魚片後狂吐到膽汁都吐出來緊急就醫。醫師表示，每年中秋節前後急性腸胃炎緩者增加一到兩成，提醒民眾中秋烤肉聚餐切記「一要二不」，那就是食材要烤熟、不交雜生熟食、不吃烤焦食物，才能開心賞月過中秋。

衛生福利部台中醫院急診室主任陳莉瑋說，一名20歲女子前天跟親友一起烤肉、烤海鮮，還自行炒飯炒麵，結果聚會後就出現噁心嘔吐腹痛症狀，從前晚嚴重腹瀉到昨天凌晨，一晚連續拉了5次，整晚坐在馬桶上無法起身，家人緊急送她到醫院急診，經補充水分並服用止瀉藥等症狀治療，留觀後返家。

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▲台中醫院急診室主任陳莉瑋提醒民眾烤肉切記「一要二不」原則。（圖／記者游瓊華攝）



另外還有一名30歲男性，前晚跟朋友吃中秋節大餐，其中有生魚片與海鮮，疑似生魚片放過久或海鮮未完全煮熟，事後開始頭暈、胃痛合併上吐下瀉，吐到連水都不能喝，膽汁都吐出來，家人緊急送醫後經過點滴注射補充水分與服用止吐藥，留觀休息之後出院返家。

除了烤肉，陳莉瑋也提醒，中秋節必吃的柚子，雖是高纖好水果，但因為柚子中含有影響降血壓藥、抗凝血藥、與降血脂藥物代謝的成分，會影響藥物代謝，增加體內藥物濃度，陳莉瑋主任也提特別提醒有使用上述藥物的民眾，要聽取藥師說明，注意避開藥物與柚子同時使用，才能安全用藥過中秋。