中秋節國道「9大地雷路段」曝　中午前出發避塞車

▲中秋節國道車流量較平日增加。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今天是中秋節，國道早上路況大致正常，高速公路局預判今日壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、快官-霧峰、國5北向宜蘭-坪林等9大路段，建議用路人中午12時前出發，避免塞車。

高公局指出，國道昨全日交通量為100.0百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.1倍，主要壅塞路段為國1南向高公局-林口、桃園-中壢轉接道、國3北向三鶯-土城、國2東向機場端-大竹(事故)，在晚間7時後逐漸紓解。

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高公局預估，國道今日交通量為100百萬車公里，截至上午8時，交通量為 10.8 百萬車公里，今日相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控。

高公局預判今日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向苗栗-湖口、南屯-后里；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林等路段。

高公局建議，南部地區利用西部國道北向的用路人上午在9時前出發，中部地區用路人在中午12時前出發，國5北向用路人在上午9時前出發。呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離。