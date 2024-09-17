中秋沒連假「台鐵單日破80萬人」　董座：隨時加開列車

▲今年中秋節沒連假，台鐵各站湧現旅客，搭乘人數回流成長。 （圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今天是中秋節，但沒有連假，仍有民眾自行請假形成4天連假，台鐵公司發現旅客逆勢回流成長，沿線各站擠滿出遊旅客，台鐵公司指出，上周五（13日）乘車人數破表來到81.2萬人，上周五至昨日4天疏運票箱收入達2.66億元。

台鐵公司指出，今年中秋節非連續假期，和去年中秋4天連續假期型態不同，但鐵路旅客逆勢回流成長，疏運第一天9月13日乘車來到81.2萬人，疏運前四天（9月13日至16日）總客運人數292.8萬人，平均每日73.2萬人，較去年同期毎日增加5.98萬人，成長率9%。

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▲今年中秋疏運期，台鐵旅客量回流成長。 （圖／台鐵公司提供）

客運收入方面，台鐵公司統計這4天票箱達2.66億元，每天平均6,662萬元，較去年同期每日增加716萬元，成長率12％。運能提供方面，因投入大量新車，提供總計2億1111萬256座位公里，每日平均5278萬座位公里，較去年同期每日增加31.5萬座位公里。

台鐵沿線各站也擠滿出遊旅客，潮洲鐵道文化園區搭配屏東市公所、潮州鎮公所及崁頂鄉公所一起舉辦的「中秋神蝦大會烤」，吸引5000人，連帶也擠爆園區內著名的遊園小火車，排隊長龍盛況空前。

▲中秋節旅客搭乘人數成長，台鐵公司準備好隨時加開列車。 （圖／台鐵公司提供）

因應較原預期更多的人潮，台鐵公司成立公司本部一級管制中心，掌握旅客動態及需求，台鐵公司董事長杜微說，今年中秋疏運順利，公司準備好車輛預備編組及人員，視高雄=台中=台北、及台東=花蓮=台北返工旅客狀況，隨時再加開列車。