北檢傳喚媒體否認洩密　民眾黨：完美演繹「球員兼裁判」

▲三立女記者因「小沈1500」涉洩密一案，遭檢方傳喚出庭作證。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，由於不斷有媒體報導偵查內容，使北檢主動分案調查有無洩密，16日透過新聞稿表示消息來源非北檢、廉政署、調查局及法院等公務人員。對此，民眾黨發表聲明批評北檢草草傳喚記者問話，遂即發聲明「沒有違反偵查不公開」，完美演繹「球員兼裁判」。

針對北檢對違反偵查不公開疑慮初步發布新聞稿內容，民眾黨16日傍晚透過聲明表示，北檢偵辦京華城案，在特定媒體上不斷充斥各種獨家消息帶風向，以「據了解」規避責任，用道聽塗說來當成是記者查證，不僅違反偵查不公開原則，更讓媒體成為檢調羅織罪名的幫凶。

民眾黨聲明指出，北檢此次分案偵辦洩密案，其「包庇、打假球」態度與作為，更是一場大笑話，長期放任、甚至勾串特定媒體引導公審風向，引發社會譁然之後，才草草傳喚記者問話，遂即發聲明「沒有違反偵查不公開」，根本完美演繹「球員兼裁判」的最佳代表。

民眾黨提及，尊重新聞媒體第四權重要，但司法偵辦中的案件，記者是否詳細查證？亦或只是道聽塗說的刻意帶風向？放消息的是否乃記者聲稱經營多年的檢調？這些基本問題，北檢全然迴避。尤有甚者，北檢發布的新聞稿中，連傳喚記者的時間都兜不攏，什麼時間問了什麼人，檢調自己都搞不清楚，這也難怪民眾對於司法信任崩盤。

最後，民眾黨呼籲，如果司法都不能保障嫌疑人無罪推定原則，也不願對於假消息出面做出澄清，任由各方道聽塗說的報導，不僅破懷民眾對司法的信任，現今檢調自己分案調查，僅用一紙查不出個所以然的新聞稿虛應了事，實在讓社會無法接受。