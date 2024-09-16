北檢洩密案調查結果曝光！　媒體人一看怒轟：就問到底查了什麼？

▲柯文哲提訊結束，還押北所。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，不斷有偵查內容被報導，北檢今（16日）上午約談獨家報導「1500小沈」的三立記者，下午北檢發出新聞稿表示，足認本案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容情事。對此，媒體人樊啓明表示，早上9點30約談，一個小時後記者搭車離開，最後下午3點調查結果出爐，連新聞稿都準備好了，就問到底查了些什麼？

北檢16日說明，經初步查證，記者報導依據消息來源轉述見聞或依據多年採訪經驗、本案關係人之公開受訪內容及法院發布之新聞稿內容等素材，綜合分析判斷後撰稿。另記者報導之消息來源均非來自本署、廉政署、調查局及法院等相關公務人員。衡以，上開報導與本案卷證亦有諸多不符之處。

北檢表示，依目前查證情形，足認本案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容之情事。至於記者基於保護消息來源之天職及新聞倫理要求，而拒絕透露提供訊息者之真實身分，宜予尊重。因此，請外界勿再以臆測、捕風捉影之方式，無端指摘本署或偵辦團隊有違反偵查不公開之情事。

對此，樊啓明表示，北檢對於違反偵查不公開調查結果，還真不讓人意外！早上9點30被約談的三立記者現身北檢，一個小時後三立記者搭車離開。

樊啟明指出，接著北檢早上10點半到12點上班工作，12點到下午1點30午餐兼午休時間，最後下午1點30到3點調查結果出爐，連新聞稿都準備好了，他就問到底查了些什麼？

政治評論員謝寒冰也表示，不出所料，北檢果然來個查無實據、絕無洩密，還恐嚇不能再質疑北檢洩密，但自己從來沒質疑北檢啊，因為根本認定就是洩密！

★未經判決確定，應視為無罪

▼北檢針對洩密案，偵查結果新聞稿。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰，點圖放大）