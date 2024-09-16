北檢調查出爐！強調團隊絕無洩密　黃光芹：所以馬記者200%說謊？

▲三立女記者馬郁雯因「小沈1500」涉洩密一案，上午遭檢方傳喚。（圖／記者黃彥傑攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，不斷有偵查內容被報導，獨家報導「1500小沈」的記者馬郁雯，更自稱對消息來源有200%信心，經營這條檢調線已經7年，而北檢下午針對洩密案，發出調查結果新聞稿表示，記者報導依據消息來源轉述見聞或依據多年採訪經驗、本案關係人之公開受訪內容及法院發布之新聞稿內容等素材撰稿，偵辦團隊絕無洩漏偵查內容。對此，媒體人黃光芹質疑，所以，馬記者200%說謊？

回顧事件，記者馬郁雯在三立節目指出，獨家掌握柯文哲USB記帳內容「2022/11/1小沈1500沈慶京」，雖然民眾黨解釋「小沈1500」指的是時間，但她堅信1500代表的是1500「萬元」，因為對消息來源有200%的信心，經營這條檢調線已經7年，相當可靠。此說法一出，遭到外界質疑是否涉及洩密，北檢9日也主動分案調查。

北檢16日針對調查結果說明，經初步查證，記者報導依據消息來源轉述見聞或依據多年採訪經驗、本案關係人之公開受訪內容及法院發布之新聞稿內容等素材，綜合分析判斷後撰稿。另記者報導之消息來源均非來自本署、廉政署、調查局及法院等相關公務人員。衡以，上開報導與本案卷證亦有諸多不符之處。

北檢表示，依目前查證情形，足認本案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容之情事。至於記者基於保護消息來源之天職及新聞倫理要求，而拒絕透露提供訊息者之真實身分，宜予尊重。因此，請外界勿再以臆測、捕風捉影之方式，無端指摘本署或偵辦團隊有違反偵查不公開之情事。

對此，黃光芹質疑，所以，馬記者200%說謊？

★未經判決確定，應視為無罪

▼北檢針對洩密案，偵查結果新聞稿。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰，點圖放大）