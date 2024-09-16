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曝北檢「洩密案新聞稿」連日期也寫錯　黃揚明：下次記得核稿再發

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，不斷有偵查內容被報導，北檢主動分案調查，今（16日）下午北檢發出新聞稿表示，偵辦團隊絕無洩漏偵查內容情事。對此，媒體人黃揚明指出疑點，北檢連傳訊媒體日期都搞錯，今天的新聞稿提及「承辦檢察官分別於11日、12日、16日，以證人身分傳喚撰稿之」，但菱傳媒該記者是在13日被傳訊，鏡週刊記者在12日、三立記者則是今天16日被傳訊。他質疑，那北檢的新聞稿提到的9月11日是傳訊誰？13日又為什麼沒提呢？下次記得核稿再發。

黃揚明貼出「新聞稿」表示，北檢辦洩密掉漆，連傳訊媒體日期都搞錯，北檢今天發的新聞稿提及「承辦檢察官分別於9月11日、12日、16日，以證人身分傳喚撰稿之」。

黃揚明指出，但菱傳媒上週五發出聲明稱該媒體記者是在9月13日被傳訊，而鏡週刊今發的報導則稱該刊記者是在9月12日被傳訊、三立記者則是今天16日被傳訊。那麼，北檢的新聞稿提到的9月11日到底是傳訊了誰呢？13日又為什麼沒提呢？下次記得核稿再發。

★未經判決確定，應視為無罪

▼北檢洩密案調查結果新聞稿，黃揚明指出傳喚時間竟出錯。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）

▲▼北檢洩密案調查結果新聞稿，黃揚明指出傳訊時間竟出錯。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▼北檢洩密案調查結果新聞稿，更正傳喚時間。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲▼北檢洩密案調查結果新聞稿，黃揚明指出傳訊時間竟出錯。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

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