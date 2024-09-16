「我就是請得到好律師」撞癱孝子脫產不賠　保時捷男惡行曝

▲蔡姓男子遭林姓男子駕駛的保時捷(紅圈處)撞飛後，又彈到對向車道被另一輛轎車撞上，結果全身癱瘓。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市41歲林姓男子在2022年酒後開著400多萬保時捷休旅車撞癱22歲蔡姓男子，事後林男不僅嗆蔡母「我這進口車，是你兒撞到我，應該你兒賠錢！」囂張態度連檢方都看不下去，更罕見在起訴書中寫下「聲明不適用自首減刑」。蔡母出面怒轟，林男撞癱兒子後，還有多次酒駕被抓，甚至在法院得意洋洋地說「我就是請得到好律師」，更誇張的是，林男住在價值超過1700萬元的房子裡，卻脫產至今一毛錢都沒賠，她只能一邊照顧兒子，一邊開計程車勉強維持生計。

林男在2020年8月15日凌晨飲酒、上午駕駛新車價400多萬元的保時捷Macan S豪車，撞上在擔任系統櫃師傅、正要上班的22歲蔡姓男子，被撞飛的蔡男又撞擊對向一輛轎車，造成蔡男全身癱瘓。

▲酒駕將人撞成重傷，林男還嗆蔡母「我這進口車，應該你兒子賠」。（圖／民眾提供）



提到肇事者林男，蔡母憤怒不已，砲轟林男找來前台中市律師公會理事長盧永盛律師辯護，不僅態度囂張，還脫產不賠錢，多年來讓她身心俱疲，更指林男在2020年撞癱她兒子之後，之後又連兩次酒駕，毫無悔過之心。蔡母也控訴林男律師，明知道自己的當事人酒駕把人撞到重傷，還撂話「我的當事人不可能和解」，態度惡劣。

蔡母表示，自己開計程車20多年，幾年前才打算退休，沒想到兒子竟出意外，所幸友人伸出援手，租借車輛給她開計程車，讓她可以邊開車邊照顧兒子，「一個月生活費就2萬多元，因為中間還要抽空回家照顧兒子、看照兒子的狀況！」

至於是否接受外界援助捐款，蔡母回應，2年來都靠朋友及善心人士幫忙才走到現在，面對龐大醫藥費，她也感到茫然，非常感謝大家的善意，若開放捐款，她不知道怎麼回報大家，將委由律師全權處理。