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社會 社會焦點 保障人權

有洋蔥！阿嬤見「鏡中自己」以為是妹妹　里長曝真相：過度思念

▲▼有洋蔥！阿嬤見「鏡中自己」以為是妹妹　里長曝真相：太想她了。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名羅姓阿嬤近日外出，誤以為玻璃門上反射的影子是妹妹，不斷要找人。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名87歲羅姓阿嬤9日外出時，看見一棟大樓玻璃門，誤以為鏡中反射的自己是妹妹，還不斷指著玻璃門稱「妹妹在裡面」。員警到場幫忙聯繫，才知阿嬤的妹妹已經旅居國外多年，阿嬤可能是思念妹妹，才會有此舉動，讓人鼻酸不已。

第五警分局四平所9日15時許接獲轄區一間社區管理員報案，稱有年邁老婦需要協助。員警到場後，發現該名阿嬤不斷對著玻璃門說話，但裡頭空無一人，只有玻璃上反射出阿嬤自己的影子。

阿嬤還語氣堅定地跟員警說：「這就是我妹妹啊！」旁人解釋：「這就是妳自己的影子啊！」阿嬤馬上回：「胡說，這就是我妹妹。」

▲▼有洋蔥！阿嬤見「鏡中自己」以為是妹妹　里長曝真相：太想她了。（圖／記者許權毅翻攝）

▲里長透露，阿嬤的妹妹已經旅居國外多年，阿嬤可能是過度思念。（圖／記者許權毅翻攝）

經員警發現，阿嬤手上有社會局的防走失愛心手鍊，確認她是87歲羅姓阿嬤，協助要撥打電話給阿嬤的妹妹，但均無人接聽。經里長透露，阿嬤妹妹已經旅居國外多年，阿嬤可能是過度思念，才會外出「找人」。

警方也說，看似荒誕的尋妹事件，背後卻是老婦人對家人深切思念的溫情故事。適逢中秋佳節，這是一年中最適合團圓的時刻。對於長者來說，家人的陪伴往往是最深的慰藉。

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