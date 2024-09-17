關子嶺知名飯店泡湯！兒驚見父漂溫泉池溺斃　怒求償330萬吞敗

▲彭姓老翁在某關子嶺溫泉池內溺水送醫不治，業者和員工挨告，法官判他們無過失免賠。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭玗潔／台南報導

彭姓父子前往台南關子嶺一家知名3星溫泉飯店泡湯，兩人分別泡不同浴池，兒子泡完湯後等不到父親，搜尋後驚見彭父面朝下、漂浮在溫泉池內，送醫搶救仍不治死亡。彭父的3名子女認為，當時李姓員工擔任浴場衛生檢查人員，在他們泡湯期間巡視至少5次，卻沒發現彭父溺水，顯有過失，怒將李男連同業者告上法院，連帶求償共330萬元。台南地院檢視相關證據，認為李男和業者沒有過失，判彭父子女敗訴。

判決指出，彭姓父子於下午1點30分，到台南關子嶺某知名溫泉飯店泡湯，兩人使用不同浴池，不料兒子泡完湯後，到溫泉浴場外等彭父，卻一直不見彭父人影，直到4點31分他撥打彭父手機仍無人接聽，隨即四處搜尋，竟發現彭父面朝下漂浮在裸湯大眾池內，經現場搶救並送醫急救無效後死亡，死因判定為窒息、溺水。

案發後彭男的3名子女提告，主張該溫泉會館有SPA區衛生檢查人員，每隔30分鐘應定時巡視溫泉浴場，案發時正由李姓員工負責，然而李男巡視至少5次，卻都沒發現父親溺水，錯過黃金救援時間，顯有疏失，向李男求償醫療費、喪葬費共28萬9470元外，3人再合計求償301萬530元精神撫慰金，共求償330萬元。另溫泉酒店和李男為雇傭關係，也因負連帶賠償責任。

審理時業者和李男則表示，依照現行相關法規，並無要求溫泉營業場所應設置救生員、派員定期巡查等規範，也沒要求大眾浴池需派專人駐守。李男也非救生員，只是負責SPA區的衛生清潔巡視工作。又因該溫泉浴場為男性裸池，為了怕客人不舒服，巡查人員並不會下水進行巡查，且該溫泉浴場為泥漿溫泉池，若非近距離靠近浴池查看，很難發現浴池內的人影，連現場溫泉內的其他客人都沒發現彭父正窒息漂浮在浴池中，巡視人員更難發現。另浴池有設置入池流程告示板、求救鈴及注意事項等警語，已善盡告知義務。。

法官檢視解剖報告書，發現彭父鼻咽蝶竇內有2毫升液體，需考量他於泡湯過程中因周圍的水蒸氣過多，吸入導致溺水、窒息，為意外死亡。另彭父在案發前正常泡湯、甚至有咀嚼食物的行為，直到事故發生前15分鐘才沉入池中，而李男每30分鐘定時巡視，因而彭父在他巡查隔間或沒入浴池溺斃，為不幸的意外，難認李男有任何疏失。

法官指出，彭父本身因主動脈血管瘤放有支架，也是末期腎病變患者，彭父及子女應知道泡溫泉得承擔相當風險，而業者在男性裸湯入口處，設有「裸體泡湯禮儀」，載明「患有心臟病、肺病、高血壓、糖尿病患者及其他循環系統障礙等慢性疾病者，應依照醫師指示入浴」等語，既已依法設置相關警語，又派員定時作衛生巡查工作，已符合法規，也無過失，判業者和李姓員工免賠。可上訴。