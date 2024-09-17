　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

關子嶺知名飯店泡湯！兒驚見父漂溫泉池溺斃　怒求償330萬吞敗

▲▼消防,救護車,快訊,緊急,119,殺人,命案,救災,搶救,救援,示意,急救,陳屍,自殺,輕生,示意。（示意圖／ETtoday資料照）

▲彭姓老翁在某關子嶺溫泉池內溺水送醫不治，業者和員工挨告，法官判他們無過失免賠。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭玗潔／台南報導

彭姓父子前往台南關子嶺一家知名3星溫泉飯店泡湯，兩人分別泡不同浴池，兒子泡完湯後等不到父親，搜尋後驚見彭父面朝下、漂浮在溫泉池內，送醫搶救仍不治死亡。彭父的3名子女認為，當時李姓員工擔任浴場衛生檢查人員，在他們泡湯期間巡視至少5次，卻沒發現彭父溺水，顯有過失，怒將李男連同業者告上法院，連帶求償共330萬元。台南地院檢視相關證據，認為李男和業者沒有過失，判彭父子女敗訴。

判決指出，彭姓父子於下午1點30分，到台南關子嶺某知名溫泉飯店泡湯，兩人使用不同浴池，不料兒子泡完湯後，到溫泉浴場外等彭父，卻一直不見彭父人影，直到4點31分他撥打彭父手機仍無人接聽，隨即四處搜尋，竟發現彭父面朝下漂浮在裸湯大眾池內，經現場搶救並送醫急救無效後死亡，死因判定為窒息、溺水。

案發後彭男的3名子女提告，主張該溫泉會館有SPA區衛生檢查人員，每隔30分鐘應定時巡視溫泉浴場，案發時正由李姓員工負責，然而李男巡視至少5次，卻都沒發現父親溺水，錯過黃金救援時間，顯有疏失，向李男求償醫療費、喪葬費共28萬9470元外，3人再合計求償301萬530元精神撫慰金，共求償330萬元。另溫泉酒店和李男為雇傭關係，也因負連帶賠償責任。

審理時業者和李男則表示，依照現行相關法規，並無要求溫泉營業場所應設置救生員、派員定期巡查等規範，也沒要求大眾浴池需派專人駐守。李男也非救生員，只是負責SPA區的衛生清潔巡視工作。又因該溫泉浴場為男性裸池，為了怕客人不舒服，巡查人員並不會下水進行巡查，且該溫泉浴場為泥漿溫泉池，若非近距離靠近浴池查看，很難發現浴池內的人影，連現場溫泉內的其他客人都沒發現彭父正窒息漂浮在浴池中，巡視人員更難發現。另浴池有設置入池流程告示板、求救鈴及注意事項等警語，已善盡告知義務。。

法官檢視解剖報告書，發現彭父鼻咽蝶竇內有2毫升液體，需考量他於泡湯過程中因周圍的水蒸氣過多，吸入導致溺水、窒息，為意外死亡。另彭父在案發前正常泡湯、甚至有咀嚼食物的行為，直到事故發生前15分鐘才沉入池中，而李男每30分鐘定時巡視，因而彭父在他巡查隔間或沒入浴池溺斃，為不幸的意外，難認李男有任何疏失。

法官指出，彭父本身因主動脈血管瘤放有支架，也是末期腎病變患者，彭父及子女應知道泡溫泉得承擔相當風險，而業者在男性裸湯入口處，設有「裸體泡湯禮儀」，載明「患有心臟病、肺病、高血壓、糖尿病患者及其他循環系統障礙等慢性疾病者，應依照醫師指示入浴」等語，既已依法設置相關警語，又派員定時作衛生巡查工作，已符合法規，也無過失，判業者和李姓員工免賠。可上訴。

ET快訊
快訊／輕航機墜海！　緊急搜救中
快訊／逆向撞釀「1死6傷」！新竹毒男移送　副駕女跛腳現身
快訊／新北烘爐地驚見焦屍！　男陳屍涼亭
「瘋狂小楊哥」公司遭立案調查！　官方首度發聲
遊台遇八仙塵爆「全身80％燒傷」逃死劫！　9年後她從醫救人
「木曜女神」慶祝中秋脫了！　超兇上圍包不住
YTR儒哥瘋傳是富二代　1業配就能月入百萬↑
喪屍開賓士撞死阿嬤！5歲孫女肝臟撕裂　躺ICU與死神搏鬥中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台東外海驚傳輕航機落海　花東海巡急派船艇全力搜救中　

快訊／逆向撞釀「1死6傷」！新竹毒男4罪移送　副駕女跛腳現身

快訊／基隆田寮河驚傳溺水！男仰漂載浮載沉　消防救起命危送醫

快訊／新北烘爐地驚見焦屍！男與妻為出國吵架　涼亭內自焚亡

為8萬元賣帳戶　衰男蹲牢中還要賠400萬元

快訊／中秋採買傳意外！台中新民街市場6m樹倒塌　男遭砸傷送醫

喪屍開賓士撞死阿嬤！5歲孫女肝臟撕裂　躺ICU與死神搏鬥中

宜蘭南方澳賊仔澳釣客失聯！疑困附近礁岩處　陸海空擴大搜救

獨／「火雲邪神」被上銬！暗夜醉鬧高雄大街　酒瓶爆頭滿臉血　　

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

快訊／台東外海驚傳輕航機落海　花東海巡急派船艇全力搜救中　

快訊／逆向撞釀「1死6傷」！新竹毒男4罪移送　副駕女跛腳現身

快訊／基隆田寮河驚傳溺水！男仰漂載浮載沉　消防救起命危送醫

快訊／新北烘爐地驚見焦屍！男與妻為出國吵架　涼亭內自焚亡

為8萬元賣帳戶　衰男蹲牢中還要賠400萬元

快訊／中秋採買傳意外！台中新民街市場6m樹倒塌　男遭砸傷送醫

喪屍開賓士撞死阿嬤！5歲孫女肝臟撕裂　躺ICU與死神搏鬥中

宜蘭南方澳賊仔澳釣客失聯！疑困附近礁岩處　陸海空擴大搜救

獨／「火雲邪神」被上銬！暗夜醉鬧高雄大街　酒瓶爆頭滿臉血　　

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

快訊／台東外海驚傳輕航機落海　花東海巡急派船艇全力搜救中　

Ella用按摩棒氣到尪！　楊祐寧到「矽膠娃娃主題旅館」爆家庭革命

快訊／逆向撞釀「1死6傷」！新竹毒男4罪移送　副駕女跛腳現身

「新新併」首關！新光金紀念品領至10／3　44萬委託書徵求起跑

台南男中秋安平賞月　疑遭高空煙火炸傷眼睛急送醫

嫦娥六號「月背土壤」首篇研究論文公開　含少量非玄武質物質存在

傳產哥中秋禮金6000元「還加薪7000元」！一票羨煞：拿月餅還報稅

美女主播被盜高鐵點數！怒公開截圖「下最後通牒」：不然就去報警

冬山免費夜景！梅花湖有「巨型水上月亮」　還有彩色燈海超浪漫

諾羅病毒多和1食材有關！營養師曝「5大食物中毒」：烤肉小心了

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

漢來集團「長公子」爆不倫戀　與女秘書婚外情

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

即／中秋悲劇！新北25歲男菜刀割頸失血亡

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

神棍性侵女友女兒　還逼3人行

嬤載孫女放學遇死劫！賓士男：閃塞車才逆向

竹縣4樓民宅惡火！屋主中秋前夕全身焦黑亡

周典論心臟血管阻塞99%　緊急手術裝2根支架

夫剛病逝家中突起火　妻倒臥室嚴重燒傷亡

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

更多熱門

相關新聞

有洋蔥！阿嬤見「鏡中自己」以為是妹妹

有洋蔥！阿嬤見「鏡中自己」以為是妹妹

台中一名87歲羅姓阿嬤9日外出時，看見一棟大樓玻璃門，誤以為鏡中反射的自己是妹妹，還不斷指著玻璃門稱「妹妹在裡面」。員警到場幫忙聯繫，才知阿嬤的妹妹已經旅居國外多年，阿嬤可能是思念妹妹，才會有此舉動，讓人鼻酸不已。

台中1歲童吞異物亡　保母交保低頭快閃

台中1歲童吞異物亡　保母交保低頭快閃

撞癱孝子脫產不賠　保時捷男惡行曝

撞癱孝子脫產不賠　保時捷男惡行曝

台中1歲童疑噎死！保母太平間訊問3小時交保

台中1歲童疑噎死！保母太平間訊問3小時交保

喝光整瓶高粱！台中男倒超商睡翻

喝光整瓶高粱！台中男倒超商睡翻

關鍵字：

台中泡溫泉溺水池中法院

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

中秋節3生肖財運炸裂！5生肖甩開陰霾

漢來集團「長公子」偷情tiktok直播主　身分曝光

漢來集團「長公子」爆不倫戀　與女秘書婚外情

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面